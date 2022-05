A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, no fim da manhã dessa sexta-feira (06), em Operação Integrada com a Polícia Civil do Estado de Rondônia, representada pelo Departamento de Narcóticos (DENARC), realizando atividades de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira, no município de Porto Velho, interceptou um carregamento de Cloridrato de Cocaína sendo transportado em um caminhão do tipo “cegonha” que vinha do Acre.

Policiais do Núcleo de Operações com Cães (NOC) e Policiais Rodoviários Federais foram até uma transportadora na Capital, onde identificaram a droga no interior de um veículo utilitário (Fiat Strada) que já estava embarcado no caminhão.

No total, os 33,895 Kg da droga ilícita encontrados foram encaminhados à Polícia Civil para destruição.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 180.000,00. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 6.101.100,00.