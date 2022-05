W.B.S.O., foi detido na noite de quinta-feira, 5, por policiais militares por tráfico de entorpecente, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia renda de rotina pela Rua Juracy Correa Muller, no bairro Jardim Eldorado, quando os militares observaram um rapaz que ao perceber a presença da viatura, agiu de forma que chamou a atenção dos policiais.

Com isso, o suspeito que já é conhecido no meio policial, foi abordado. Indagado, o porquê que estava nervoso e se tinha nota fiscal da bicicleta Lotus de cor amarela que usava, o mesmo respondeu que não tinha nota do veículo e que tinha comprado numa bicicletaria e não soube informar o endereço.

Quanto ao agir de forma estranha que chamou atenção dos PMs, ele disse que já havia sido preso por tráfico e não queria voltar para a cadeia.

Em revista pessoal foi localizado com o suspeito uma porção de maconha, na qual ele disse que estava indo entregar para um cliente.

Com autorização do rapaz, os PMs fizeram incursão na residência do suspeito e foram localizadas mais porções de maconha.

Diante dos fatos, o jovem foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.