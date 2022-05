Com investimento superior a R$ 200 mil, o deputado Ezequiel Neiva garantiu a reconstrução do quartel da Polícia Militar em Chupinguaia.

A obra foi inaugurada na tarde desta quinta-feira (05), com a presença do comandante-geral da PM, coronel PM Padilha, e do secretário de Segurança Pública, coronel José Cysneiro Pachá, representando o governador coronel Marcos Rocha. A prefeita de Chupinguaia, Doutora Sheila também compareceu ao evento.

Além da inauguração do novo prédio, o deputado destacou que o já está em processo de aquisição o mobiliário e computadores para o novo edifício. “Sou policial militar de carreira (sargento da reserva), com quase vinte anos de farda. Hoje estou na condição de deputado estadual e honrado em poder ajudar a corporação. É um privilégio poder contribuir com a melhoria da infraestrutura da Polícia Militar”, afirmou Ezequiel Neiva.

O comandante do quartel de Chupinguaia, tenente PM Prudente, disse que a reconstrução do unidade foi a realização de um sonho. Disse que a idealização começou lá atras, com os ex-comandantes quando colocaram o projeto no papel. “Quando assumi o comando do quartel, procurei o deputado Ezequiel Neiva, com quem trabalhei na PM em Cerejeiras. Fomos colegas de farda. Na hora o deputado se comprometeu com projeto, que previa investimento de R$ 60 mil, mas no final passou de R$ 200 mil, e mesmo assim Ezequiel Neiva honrou sua palavra”, detalhou o tenente Prudente.

O comandante da PM disse que o deputado Ezequiel Neiva tem sido um grande parceiro da Polícia Militar, sempre destinando recursos e votando projetos em prol da categoria. O secretário de Segurança destacou a importância de mais uma benfeitoria que o parlamentar assegurou para a Polícia Militar. A prefeita Sheila agradeceu ao deputado pelo investimento na Polícia Militar. Disse que toda a população é beneficiada com o projeto.