O Extra de Rondônia teve acesso a composição da nominata do PSD para a disputa por vagas na Câmara Federal e constatou que a primeira-dama de Cacoal, Juliane Tamires, tendo o nome político de “Juliane do Furia”, consta como pré-candidata nas eleições deste ano.

Ocupando função de grande responsabilidade na gestão do marido Adailton Furia na “Capital do Café”, ela terá o desafio de representar o esposo no pleito conquistando votos dos cacoalenses para fortalecer a legenda, que tem como nome forte o presidente do partido e atual deputado federal, Expedito Netto.

No mesmo grupo constam outras expressões políticas regionais do Cone Sul, caso dos vilhenenses Coronel Rildo e Rosani Donadon.

O Extra de Rondônia falou com o mandatário cacoalense, que confirmou a intenção da esposa na disputa por uma vaga na Câmara Federal.