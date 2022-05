“Ser mãe… É a missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É dar o melhor de si e não esperar nada em troca. A ela devemos nossa vida pois é merecedora de todo nosso respeito e digna de todo nosso afeto. Mãe é sinônimo de amor e bondade.

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) parabeniza e homenageia a todas as Mães rondonienses pela celebração de seu Dia. O parlamentar entende sua homenagem especialmente às que são mamães.

Além das Mães do Legislativo rondoniense, Goebel homenageia todas as Mães do Brasil, em especial, as Mães do Estado de Rondônia.

Mãe, mais que ninguém você merece ser homenageada por sua dedicação e por seu amor. Amor de mãe vence preconceitos, supera os limites, enfrenta todos os desafios e te ajuda a vencer. Amor de mãe só Deus para entender. Simplesmente amor!

“Mãe é a obra-prima de Deus. Não existe nada mais valoroso do que as nossas mães, por isso é muito importante que tenhamos um dia somente para homenageá-la, apesar de considerarmos que todos os dias são delas”, afirmou.

Na opinião do parlamentar, o Dia das Mães é uma data muito especial. “É o dia de uma pessoa que já nasceu trazendo a vida e a esperança dentro de si. De alguém que sempre traz um sorriso guardado para aliviar aquele nosso momento de aflição”, afirmou.

Quero aqui prestar minha homenagem a todas as mães rondonienses e, em especialmente, as mães de nosso querido Cone Sul. O Dia das Mães é uma data mais que especial, a data que deve ser tratada com extremo carinho e cuidado.

Ser mãe não é uma tarefa fácil, e como agradecimento por ter sempre alguém ao nosso lado, nos apoiando e cobrindo de amor, nada melhor do que expressar todo o carinho e agradecimento em palavras.

Mãe, aquela que sempre ama seu filho e cuida durante a vida inteira com toda paciência e dedicação. Por isso, parabéns pelo seu dia! Feliz Dia das Mães;

Luizinho Goebel e Família/Deputado Estadual