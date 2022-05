Através de matéria jornalística publicada em sua página oficial na internet, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) noticiou reunião que manteve com dirigentes do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (SINDSUL) e da Central de Trabalhadores do Brasil (CTB) na manhã desta segunda-feira, 9, em Vilhena.

O objetivo do encontro foi atuação conjunta para garantir aprovação do Plano de Cargos Carreira e Salários (PCCS), da educação, “além de tratarem sobre o conflito que foi criado pelo Sindicato Estadual de Professores (SINPROF) com o SINDSUL”.

Ao comentar o caso do PCCS, a matéria informa que o prefeito Eduardo Japonês surpreendeu servidores e vereadores ao retirar o projeto alegando discordâncias em relação ao Plano.

O caso ganhou repercussão nas últimas semanas após a desfiliação em massa de servidores do Sindsul e críticas à entidade pela vereadora Vivian Repessold (leia mais AQUI e AQUI).

>>> LEIA, ABAIXO, A MATÉRIA DIVULGADA PELA CUT:

CUT e CTB fazem atuação conjunta para garantir aprovação de PCCS em Vilhena

Nesta segunda-feira (09) os dirigentes da Central Única dos Trabalhadores (CUT-RO), Magno Oliveira secretário de administração e finanças e Raimundo da CUT secretário geral; além do assessor jurídico da Central, o advogado Itamar Ferreira, estiveram reunidos com diretores do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (SINDSUL), na sede da entidade, para debaterem a aprovação do Plano de Cargos Carreira e Salários (PCCS), da educação; além de tratarem sobre o conflito que foi criado pelo Sindicato Estadual de Professores (SINPROF) com o SINDSUL.

Sobre o PCCS, o prefeito Eduardo Japonês enviou o projeto à Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena em 31 de março último. Entretanto, surpreendendo servidores e vereadores, o prefeito retirou o projeto alegando discordâncias em relação ao Plano encaminhado pela própria administração municipal.

A Central de Trabalhadores do Brasil (CTB), também, enviou dirigentes para apoiar a aprovação do plano de cargos. A expectativa é a de que o prefeito Eduardo Japonês encaminhe, definitivamente, o PCCS da educação e de outras quatro categoria nesta segunda-feira (09) à Câmara de Vereadores e que esses projetos já comecem a ser analisados e votados a partir desta terça-feira (10). Entretanto, até o final da manhã deste dia 9 a administração municipal ainda não tinha feito os novos encaminhamentos.

Na pauta da reunião com os dirigentes do SINDSUL, também, foi tratado da questão dos ataques gratuitos que o Sindicato que representa todos os servidores de Vilhena e Cone Sul vem sofrendo, por parte da vereadora Vivian Repessold e do sindicato SINPROF. Em relação ao SINPROF a CUT e a CTB estão mediando um diálogo entre as duas entidades. Sobre a vereadora, a CUT se manifestará posteriormente através de uma nota pública.

Raimundo da CUT parabenizou o SINDSUL pela excelente atuação sindical que resultou na conquista dos PCCS para os servidores da educação; além dos da saúde, geral, SAEE e IPMV. Magno Oliveira garantiu aos dirigentes do SINDSUL que a CUT dará todo o apoio para aprovação dos PCCS, inclusive contando neste caso com a Central CTB, e atuará firmemente na defesa do Sindicato (leia a matéria completa AQUI).