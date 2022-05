Na semana passada, técnicos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) de Porto Velho, estiveram em Vilhena, e na companhia do diretor do órgão na cidade Gustavo Ozeika e do secretário municipal de trânsito Rogério Dias, foram até ao cruzamento das Avenidas Rondônia e Rio Grande do Norte, analisar qual sistema de sinalização seria a melhor opção para aquele local que é palco de constantes acidentes.

Wilimar Lima, analista de trânsito do DETRAN, disse que a prefeitura fez um projeto de sinalização para implantação de um semáforo naquele cruzamento. Porém, para ser implantado qualquer tipo de sinalização, precisa ser feito um estudo bem detalhado.

Com isso, os gestores da pasta vieram in loco analisar qual implementação de sinalização é viável para a via, qual vai gerar mais segurança e qual vai atribuir menos segurança.

Lima ressalta que pelo tempo que passou no local analisando e tendo em vista as opções que tem no sistema, sendo rotatória, quebra-molas, tartarugas, fechamento de vias e semáforo, à primeira vista o semáforo seria a melhor opção.

Entretanto, mais dados serão coletados para que se chegue a um denominador comum para bater o martelo, haja vista que o DETRAN é o órgão financiador do projeto e por isso, todas as opções serão analisadas com critério técnico.

O secretário municipal de trânsito Rogério Dias, também falou com a reportagem do Extra de Rondônia e afirmou o compromisso de sua pasta com a população no que tange a segurança no trânsito, e está trabalhando diariamente para que Vilhena tenha um trânsito dinâmico e mais seguro.

Dias destaca a visita dos técnicos do DETRAN para analisar não só o cruzamento das Avenidas Rondônia com a Avenida Rio Grande do Norte, mas também diversos outros pontos da cidade, haja vista a implantação de sinalização em outras vias com recursos provindos do departamento.

Rogério explica que sua pasta encaminhou projeto para o DETRAN de implantação de um semáforo no cruzamento da Avenida Rondônia com a Rio Grande do Norte, porém, para que isto aconteça os técnicos se deslocaram para Vilhena para viabilizar estudos e assim nos próximos meses pelo que tudo indica o recurso será liberado para sinalizar aquele cruzamento que é problemático.

Dias também fala sobre o semáforo que está desativado no cruzamento da Avenida Capitão Castro com a Rua Getúlio Vargas, segundo ele, o semáforo logo será reativado, haja vista a mudança feita na Rua Dom Pedro I e na Rua Marques Henrique que migrou o tráfego para a Avenida Capitão Castro. Além disso, informação dá conta que o prédio do antigo Pato Branco será reativado por outra empresa e o semáforo é de suma importância naquele local, frisa o secretário.

O Extra de Rondônia também conversou com o Chefe do DETRAN de Vilhena Gustavo Ozeika, no qual afirmou a parceria com a Semtran e apoio do órgão ao município para um trânsito com melhor fluidez e de qualidade.

Gustavo explica que é de suma importância a visita dos técnicos a Vilhena, haja vista as análises preliminares que estão sendo feitas para a liberação de recursos consideráveis para serem aplicados na sinalização.

Ozeika ainda ressalta que hoje a secretaria municipal de trânsito (Semtran) está mais técnica, isso viabiliza os estudos e projetos com mais rapidez, para que as vias mais problemáticas sejam sinalizadas de acordo com os critérios técnicos de cada uma.