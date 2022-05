Recurso destinado pelo deputado Ezequiel Neiva, no valor de R$ 415 mil, assegurou a compra de um ônibus moderno para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cerejeiras. O veículo conta com as adaptações necessárias para atender aos alunos da instituição, incluindo banheiro e uma plataforma de acessibilidade.

O ônibus tratado pela diretoria da Apae como sendo a realização de um sonho para a entidade, foi entregue na manhã deste sábado (07) pelo deputado Ezequiel Neiva, no evento que contou com a presença da diretoria e colaboradores, da prefeita Lisete Marth, dos vereadores Dione Ribeiro e Zeca Rolista.

O deputado Ezequiel Neiva destacou o empenho de todas as pessoas envolvidas no processo de compra o veículo. Disse que a efetivação da compra trouxe o sentimento do dever cumprido. “As pessoas que estão de fora não têm a dimensão das dificuldades para se concretizar uma aquisição como esta. O processo é extremamente burocrático, mas vencemos todas as etapas, com o esforço de todos, para que os alunos da Apae pudessem receber o benefício”, ressaltou o deputado a lembrar das dificuldades dos pais que não têm condução para transportar os filhos.

A presidente da Apae, Rosana Duda, agradeceu ao Ezequiel Neiva por ser um parceiro da instituição. Duda elogiou a qualidade do veículo e destacou a importância da rampa de acesso para cadeirantes, com elevador. “Foi um sonho alcançado”, declarou a presidente. A prefeita Lisete Marth

Equipamentos de Fisioterapia

Além de investir R$ 415 mil aquisição do ônibus, o deputado Ezequiel Neiva investiu cerca de R$ 120 mil para a aquisição de equipamentos de fisioterapia. Entre os itens para o tratamento de fisioterapia, a entidade recebeu o PediaSuit, equipamento indicado no tratamento de atraso no desenvolvimento motor; distúrbios de equilíbrio; alterações em coordenação motora; diminuição de massa óssea; diminuição de força muscular; distúrbios de integração sensorial; traumatismo crânio-encefálico; acidente vascular encefálico; ataxia; atetose; hipotonia; hipertonia; desordens neurológicas; autismo; síndrome de down, entre outros.

Reestruturação da Cozinha

Também foram destinados quase R$ 60 mil para a reforma geral e adequações da cozinha, e compra dos utensílios do refeitório, totalizando o investimento de aproximadamente R$ 600 mil na instituição.