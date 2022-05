Um homem identificado apenas por Valdir, que apresentava ferimento com objeto ponte agudo, foi socorrido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena pelo Corpo de Bombeiros.

A tentativa de homicídio aconteceu na noite de domingo, 8, na BR-174, local conhecido por 12 de outubro, sentido Cuiabá, Mato Grosso.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os bombeiros de Vilhena foram acionados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para prestar socorro a um homem que havia sido esfaqueado.

Ao chegar ao local os bombeiros encontram a vítima com uma perfuração na região do tórax com extravasamento de gordura sem hemorragia significante externa.

A vítima não portava documento e não informou os dados pessoais. Apenas disse que seu nome era Valdir.

A vítima foi encaminhada para UPA, onde recebeu atendimento médico.