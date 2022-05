Neste sábado,07, a deputada estadual Rosangela Donadon participou da cerimônia de inauguração de um barracão na Asproserra (Associação dos Produtores Rurais do Alto da Serra), localizada na Linha 1 da 3ª para 4ª Eixo na área rural de Cerejeiras.

A cerimônia de inauguração contou com a participação da prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth, do vice-prefeito José Carlos Valendorff, do vereador Isair Baldin, do ex-prefeito Airton Gomes, do ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon, e da ex-prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, do secretário adjunto de Agricultura, Valcir Rech, do presidente da Asproserra Eilton Fernandes dos Santos e de membros da associação.

O barracão foi construído graças à emenda parlamentar destinada pela deputada Rosangela Donadon no valor de R$ 200 mil e que recebeu R$12 mil de contrapartida da Prefeitura de Cerejeiras.

Rosangela Donadon informou que o barracão conta com uma cozinha preparada para atender cursos profissionalizantes, que vai contribuir para melhorar a renda das famílias da comunidade rural, além de espaço para reuniões e festividades da comunidade.

“Estou muito feliz em inaugurar a obra deste barracão que vai beneficiar cerca de 70 famílias da área rural de Cerejeiras. Meu objetivo é trabalhar para incentivar a permanência dos pequenos produtores no campo, melhorando a qualidade de vida para as famílias rurais. É uma alegria poder contribuir com a associação Asproserra”, ressaltou a deputada.