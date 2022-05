De propositura do deputado estadual Lazinho da Fetagro (PSB), a Sessão Solene realizada na tarde desta segunda-feira (09), na Assembleia Legislativa, homenageou atletas paralímpicos escolares, além de profissionais e equipe técnica, destaques nacionais no ano de 2021, com a entrega de Voto de Louvor no Plenário Deputada Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos.

Ao lado do deputado proponente da solenidade, compuseram a mesa de honra o coordenador da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Vanderlei Ferreira, o chefe de transporte escolar da Coordenadoria Regional de Educação (CRE-Porto Velho), Leonildo de Araújo, o gerente de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar, Expedito Ferreira Santana, o presidente da Federação Rondoniense Paralímpica Escolar (Frope) Silvio Roberto Corsino, a fisioterapeuta e representando equipe técnica e voluntários, Edislaine da Silva, a professora Irani Oliveira, diretora geral da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e o atleta paraolímpico e representando todos os demais homenageados, Wesley da Silva Picetti.

Após abertura oficial dos trabalhos, o deputado Lazinho da Fetagro agradeceu a presença de todos e a oportunidade de poder, em seu mandato, homenagear cada um dos destaques do esporte paralímpico.

“Quando fomos procurados pelo Expedito e pela professora Célia, eles nos expuseram o trabalho realizado por eles e, de imediato, entendemos a importância que é oferecer essa homenagem e mostrar para nosso estado de Rondônia que temos um público importante, que tem suas necessidades, sua realidade, um público que têm famílias e que muito mais, precisa ser mostrado, visto para ser um público reconhecido. Parabenizo ao Expedito e a professora Célia por terem nos dado essa ideia. Muito obrigado, é uma honra”, declarou Lazinho.

Para dar início aos pronunciamentos, a fisioterapeuta Edislaine da Silva parabenizou todos os pais que estão envolvidos no movimento paraolímpico.

“Antes de tudo queria falar em nome de três pessoas que nós perdemos. O Dan, nosso atleta, o Carlos e a Raquel. Como profissional, acompanhei os três e eles deveriam estar aqui e tenho certeza absoluta que eles estão. Independente de um pódio, de uma medalha, vocês são campeões, são diferentes e eu dou graças a Deus, por termos uma pessoa que foi taxada como louca, há mais de 20 anos, o professor Silvio Roberto Corsino do Carmo. Se hoje temos todo esse movimento, como todas essas pessoas que estão aqui e por todos que passaram pelo Rondônia Clube Paraolímpico, uma instituição sem fins lucrativos, é que por vocês fazem toda essa diferença. Peço, em nome da Raquel, que vocês não deixem a chama paralímpica apagar. Vocês podem ganhar o mundo. Beijo no coração de vocês”, concluiu emocionada a fisioterapeuta.

Silvio Corsino, após um breve relato sobre sua família, agradeceu ao deputado pela homenagem aos atletas paralímpicos e destacou o movimento e competições organizadas pela equipe de Rondônia e associações e confederações nacionais.

“Essas entidades são como a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Para que todos nossos atletas do movimento paralímpico participem de competições de alto rendimento, e quando falamos sobre isso estamos falando de um ranking estadual, nacional e internacional. E nós temos nossos atletas, como o Wesley, o Matheus Evangelista que quebrou vários recordes internacionais de jogos paralímpicos como de jogos mundiais. Então é bom que todos saibam que devemos nos orgulhar dos nossos atletas paralímpicos, porque são guerreiros, batalhadores e lutam pela bandeira do nosso estado. Obrigada a todos que apoiam nosso movimento e parabéns a todos”, disse o professor.

O professor Expedito Pereira disse considerar que a homenagem proposta pelo deputado Lazinho representa uma valorização que, segundo ele, é preciso dar aos atletas paralímpicos de Rondônia.

“Hoje nós temos essa categoria dentro dos Jogos Escolares rondoniense, etapas olímpicas e paralímpicas. E podemos afirmar que somos referência dentro do país. Já tivemos aqui em Rondônia, membros do Comitê Olímpico do Brasil e que já participaram das nossas etapas, e com isso, muitos gestores de outros estados brasileiros já se colocaram à disposição para fazerem visitas dentro dos nossos jogos escolares. E reforço o reconhecimento ao professor Silvio Corsino, precisamos de muito mais pessoas como ele, assim como o professor Amarildo Lins. Parabéns professores e atletas paralímpicos”, agradeceu.

Representando a Coordenadoria Regional de Educação de Porto Velho, Leonildo Araújo citou que é no dia a dia e no espírito de cooperação e dedicação que se constrói uma sociedade mais inclusiva.

“O dia a dia que cada um dos nossos atletas dispõe do seu melhor, faz com que nós também sejamos melhores. Na década de 80 participei do Seminário Internacional de Inclusão e naquele evento, um filósofo disse algo que me chamou atenção. Segundo ele, nós, que não temos necessidades especiais, quando crianças, nos foi negado o direito de conviver com os outros, sendo assim, a violência foi com a exclusão e conosco, que não tivemos a oportunidade dessa convivência. Esperamos que mais jovens venham a participar dos jogos paralímpicos, em todos os níveis. Parabéns a cada um de vocês que recebem, de forma merecida, essa bela homenagem”, disse o coordenador.

A professora Irani Oliveira, diretora da Seduc, enalteceu a iniciativa do deputado Lazinho da Fetagro de valorizar os atletas com a outorga de Voto de Louvor.

“Na verdade, tanto os atletas como todos os envolvidos que têm se dedicado a esse movimento que ajuda muito a projetar nossos alunos nos Jogos Paralímpicos. O deputado Lazinho tem sido um grande parceiro da Seduc, sempre tem estado lá na nossa pasta, buscando emendas para beneficiar estruturas de escolas, com recursos, muitas das vezes, voltadas a atender lá na ponta. Obrigada deputado, é um prazer estar aqui nesta tarde. Parabéns a todos”, disse a diretora.

O coordenador da Sejucel, Vanderlei Ferreira, como os demais, parabenizou o deputado Lazinho pela manifestação que, segundo ele, é dedicada a alunos, atletas, são filhos que por muitas vezes são esquecidos pela esfera governamental.

“Parabenizo também o professor Expedito por ter a iniciativa de procurar o deputado para promover esse importante momento. As políticas públicas do Governo muitas vezes são esquecidas para atender esse lado. Em 2019, nasceu a iniciativa e a vontade de fazermos um Centro Paralímpico no estado de Rondônia, ou pelo menos, uma referência. Conseguimos apresentar um projeto dentro do Comitê Paralímpico e esse projeto foi aceito, porém, passou despercebido. Em 2020, vieram os questionamentos e fizemos todas as ponderações e, no final deste mesmo ano, reapresentamos outro projeto. E para minha surpresa, no próximo dia 18 estaremos com a equipe do Paralímpico para discutirmos a possibilidade de criarmos o 11º Centro de Referência Paralímpica, no Brasil. Agradeço muito a Edislaine que me incentivou muito a fazer essa busca. Obrigado a todos, não há nada que pague esse reconhecimento”, concluiu.

Rondônia ficou em 2º lugar da região Norte nas Paralimpíadas Escolares e em 15º na classificação geral. A competição foi organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e mais de 20 alunos com deficiências representaram Rondônia no evento. A Delegação de Rondônia esteve presente em quatro modalidades e conquistou 24 medalhas, sendo 17 no atletismo, nove de ouro, cinco de prata e três de bronze. Uma medalha de ouro no bocha, duas de ouro no judô e quatro medalhas de ouro na natação. Os atletas tiveram apoio do Governo por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Federação Rondoniense Paradesportiva de Esportes.

Após os pronunciamentos, o deputado outorgou a cada um dos destaques o Voto de Louvor.

Para concluir a solenidade, alguns homenageados fizeram o uso da palavra para relatarem histórias de superação e dedicarem agradecimentos a professores, apoiadores, familiares e ao deputado Lazinho da Fetagro, que encerrou a Sessão Solene.

“Além de agradecer a Deus por nos dar a vida, mas quero agradecer também a família, pais e mães de cada um de vocês, atletas, por terem colocado vocês no mundo e nos deram a graça e a benção de poder recepcioná-los nesta Casa de Leis. Nosso mandato agradece e eu também. Obrigado a todos”, concluiu o parlamentar.

