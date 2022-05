Na sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 10, o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PSC), foi convidado a usar a tribuna do Legislativo pelo presidente da Casa de Leis, Ronildo Macedo (Podemos).

Contudo, o prefeito não compareceu à sessão. Macedo justificou o convite afirmando que, nesse momento, convidou o prefeito à tribuna por não ter recebido nenhuma justificativa ao ofício 037/2022 protocolado na prefeitura para que Japonês compareça à Reunião das Comissões (na segunda-feira, 9) e à sessão ordinária (hoje) a fim de explicar o colapso na Saúde Pública e supostas irregularidades na gestão municipal.

Este é o segundo convite formal “rejeitado” pelo mandatário municipal. A primeira aconteceu semana passada (leia mais AQUI).

Macedo lamentou a ausência de Japonês, sendo avaliada por ele como uma contenda com o Legislativo. “Dessa vez não houve justificativa. Por isso estou convidando à tribuna. Mas, infelizmente, o prefeito não quer diálogo, não quer que a gente saiba o que está acontecendo no município. Ontem foi convidado também para participar da Reunião das Comissões. Mas também não compareceu. Parece que a contenda dele com o Legislativo é muito maior do que a gente imagina. Não comparece. Infelizmente é assim. Vida que segue e estamos aqui para fazer o melhor pelo nosso município”, disse.

IRREGULARIDADES

Conforme o ofício, a participação do mandatário tinha por intuito prestar esclarecimentos dos seguintes assuntos: colapso na prestação de serviços de saúde, notadamente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS); realização de licitação para aquisição de máquinas para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) sem orçamento prévio, em ofensa à Lei 8.666/93; e notícia crime dando conta de irregularidades na celebração de contratos de locação de bens imóveis do Município, bem como na aquisição de caminhões em razão do programa “Porteira Adentro”.