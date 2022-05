Para quem está procurando entrar no mercado de trabalho ou conquistar um emprego melhor, é indispensável possuir conhecimentos e dominar certas ferramentas de vendas e gerenciamento de empresas a fim de se destacar em meio à concorrência crescente.

As oportunidades existem, mas muitas vezes não chegam àqueles que têm vontade de trabalhar, mas ainda não se sentem suficientemente preparados para assumir as vagas disponíveis no mercado.

Diante disso, chega a Vilhena, renomado curso profissionalizante de Noções Práticas de Vendas e Administração para quem está à procura de crescimento pessoal e profissional. As inscrições estarão abertas a partir do dia 12 de maio, e a capacitação, que tem duração de 4 meses, começa no sábado (dia 14 de maio).

As aulas serão ministradas pelo PAP (Projeto Avanço Profissional) Cursos e Concursos e com módulos de Atendimento ao Cliente e Marketing, Operador de Caixa e Atendente Bancário, Atendente de Farmácia e Noções de Medicamentos, Rotinas Administrativas e Secretariado.

Ideal para quem já trabalha – Pensando em facilitar o acesso ao curso, o PAP oferece o curso somente aos sábados, nos turnos de manhã (das 8 às 10h30) à tarde (das 14 às 16h30) ou à noite (das 18 às 20h30), conforme for melhor para o aluno. Todos os participantes receberão uma carta de estágio e palestras durante a capacitação.

O material de apoio já está incluso e todos os participantes recebem certificado válido em todo o território nacional. Trata-se de uma modalidade inovadora de aprendizagem, com formação voltada às tendências de mercado e é um dos cursos mais completos do Brasil.

Promoção exclusiva para os primeiros inscritos

O participante tem pagamento facilitado com várias opções: cinco parcelas de 80 reais no carnê, 10 parcelas de 40 reais no cartão ou à vista fica 350 reais, já com uniforme incluso nesta última opção.

O PAP ainda tem desconto promocional para os 30 primeiros inscritos: apenas 5 parcelas de 70 reais, por isso os interessados devem procurar com rapidez para aproveitar o desconto.

Serviço

Às inscrições para o curso são gratuitas e terão início na próxima quinta (12/05/2022) na Faculdade Fael de Vilhena, local onde também serão ministradas as aulas.

Mais informações pelo WhatsApp: (69) 9 9366-2861.