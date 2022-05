Em nota divulgada na tarde desta terça-feira, 10, através de sua página oficial, a Central Única dos Trabalhadores (CUT-RO) repudiou o que considerou “práticas antissindicais” por parte da vereadora Vivian Repessold (PP) em declarações proferidas na sessão ordinária na Câmara de Vilhena e pedir a servidores a desfiliação do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (SINDSUL).

Semana passada, a parlamentar não poupou críticas e acusa a entidade de não representar a categoria no caso do projeto de lei que prevê o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e o reajuste de 33,24% para professores e servidores do magistério que ainda é uma incógnita. Ela, que é professora efetiva do município, se desfiliou da entidade, o que provocou uma desfiliação em massa (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

A nota, a CUT afirma, ainda, que o Sindicato Estadual de Professores (SINPROF) – entidade que “abraçou” os professores que se desfiliaram do SINDSUL em Vilhena – já foi derrotado em duas ações judiciais e que “só representa legalmente os professores das escolas particulares contratados com base na CLT”.

O site deixa espaço aos dirigentes do SINPROF para eventuais esclarecimentos.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA PÚBLICA DA CUT CONTRA A VEREADORA VIVIAN DE VILHENA

CUT Rondônia vem a público manifestar seu repúdio e indignação com práticas antissindicais perpetradas por vereadora de Vilhena

A Central Única dos Trabalhadores (CUT-RO) vem a público manifestar seu repúdio e indignação com práticas antissindicais perpetradas pela vereadora Vivian Repessold (PP) de Vilhena, que está fazendo uma campanha insidiosa, indigna e criminosa contra o Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (SINDSUL).

Nos últimos dias a vereadora Vivian tem prestado um desserviço aos servidores municipais da educação e ao movimento sindical ao pregar a desfiliação de servidores do SINDSUL e a filiação ao Sindicato Estadual de Professores (SINPROF), que já foi derrotado na questão da representação sindical de professores municipais em duas ações judiciais, uma na Justiça Estadual, processo nº 7003042-48;2016;8.22.00014 e outra na Justiça do Trabalho, que tem a competência originária para julgar representação sindical, de nº 0000479-44.2015.5.14.0004, nesta ação o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) foi taxativo, em Acordão do julgamento realizado em 04.10.2022, quando estabeleceu que:

“… CONCLUSÃO. DESSA FORMA … no mérito, dar parcial provimento ao recurso a fim de declarar a legitimidade representativa do SINPROF-RO em relação aos professores do ensino médio… regidos pelo regime celetista”. Ou seja, o SINPROF, só representa legalmente os professores das escolas particulares contratados com base na CLT.

Importante ressaltar que em relação ao SINPROF, a CUT-RO e a Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB), intermediaram um diálogo, em 09/05/2022, na sede do SINDSUL, visando uma atuação mais harmoniosa entre as duas entidades e recomendando que busquem, na medida do possível, uma atuação conjunta em favor dos professores municipais de Vilhena e Região.

A CUT orienta todos os seus sindicatos filiados com sede ou regionais no município de Vilhena como, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), Sindicato dos Bancários (SEEB), Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTERO), Sindicato dos Urbanitários (SINDUR) para que prestem todo apoio ao SINDSUL e denunciem em suas bases essa atitude irresponsável da vereadora Vivian (leia a nota na íntegra AQUI).

Porto Velho-RO, 10 de maio de 20222.

A Diretoria.