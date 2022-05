A implantação da coleta seletiva mecanizada solidária em Vilhena, divulgada pela prefeitura como a “primeira do norte”, começa a gerar questionamentos em pouco menos de um mês de instalação no município.

Os contêineres, que estavam parados no fundo do estádio municipal há quase dois anos, começaram a serem instalados nas ruas da cidade em abril e já começam a prejudicar o trânsito local, inclusive, com acidente.

É o que revelaram os vereadores Ronildo Macedo (Podemos) e Vivian Repessold, durante a sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 10.

“Aquilo aí virou um ponto cego na cidade, perigoso. As localizações desses lixeiros precisam ser revistas. Aquilo ali está dificultando. Foram colocados três contêineres numa única quadra e não sobra lugar para estacionar”, disse a parlamentar.

Já Macedo disse que os contêineres já provocaram acidente, pediu a retirada urgente das ruas da cidade e ameaçou de levar o caso ao Ministério Público (MP). “Os contêineres foram colocados no meio da rua. Inclusive, já houve acidentes e, graças a Deus, não foi tão grave. Porque não fazer os recuos, para começar o serviço direito? Aqui em frente à Câmara tem três contêineres, num lugar de muito trânsito. E eu peço, de forma urgente, que retirem esses contêineres do meio da rua. Se você construir uma casa com menos de quatro metros de recuo, a prefeitura vai lá e manda fazer o recuo ou manda demolir a casa. Isso está errado. Vilhena está igual a Inglaterra: daqui a pouco vamos a começar a dirigir pela esquerda: os que vem vai e os que vão vem”, questionou.

DESCONTO NA TAXA DE LIXO

Por outro lado, Vivian disse que, em tese, a cobrança da taxa feita aos moradores deveria diminuir, já que o caminhão não irá recolher o lixo de casa em casa, e indagou a forma da coleta feita, por apenas um caminhão, dos três contêineres para separar resíduos secos (vidros, papel), resíduos orgânicos (casca de ovos, frutas) e Rejeitos (lixo do banheiro, lixos não recicláveis). “Lá temos três contêineres, mas na hora que o caminhão recolhe, joga tudo isso dentro de um caminhão só. Não dá para entender qual é a lógica disso”, afirmou.