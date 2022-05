A família de Sirlene Lopes da Fonseca, de 43 anos, está desesperada a sua procura, em Cerejeiras.

Ela passa por problemas psicológicos e saiu de casa na Rua Canadá, bairro Jardim São Paulo, na última sexta-feira, 6, e até o momento não deu mais notícias.

De acordo com uma irmã que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, disse que Sirlene reside em um terreno com duas casas, sendo uma habitada por ela e seu filho e a outra mora sua filha com esposo e duas netas.

Todavia, na última sexta-feira, sua filha teria saído por volta das 13h30 para uma apresentação de uma das suas filhas e retornou por volta das 14h30, e ao passar pela casa de sua mãe viu que estava fechada e como Sirlene entra no trabalho as 15h00 a mesma deduziu que ela já teria saído para trabalhar.

Em dado momento a filha precisou ir à casa da mãe para pegar um objeto e teria chamado por ela e não obtido resposta.

Com isso, entrou no quarto para ver se ela estava e encontrou um bilhete que dizia para os filhos perdoarem ela, pois ela não aguentaria passar mais isso.

Segundo a irmã, Sirlene faz tratamento e acompanhamento psicológico, assim como uso de remédios controlados.

No sábado, 7, pela manhã a família publicou em redes sociais o desaparecimento de Sirlene e uma mulher após ter visto a postagem entrou em contato com a família relatando que no dia anterior teria visto Sirlene próximo a linha 5, sentido Pimenteiras.

Após a informação familiares e amigos se dirigiram ao endereço citado e obtiveram informações que na sexta-feira, 6, ela foi vista na linha 6, sentido Pimenteiras.

A família pede que qualquer pessoa que tenha alguma informação entre em contato com a Polícia Civil pelo número 3342 – 2436 ou 190 Polícia Militar.

Sirlene foi vista com uma calça jeans e uma blusa de Moletom… estava em uma bicicleta vermelha.