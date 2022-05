Um homem foi preso por policiais militares na noite de segunda-feira, 9, por suspeita de tráfico de drogas em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina pela Rua 914, bairro Nova Esperança, quando os militares observaram dois homens conhecidos no meio policial por serem usuários de drogas, saindo de uma casa, onde havia informação que o imóvel estava sendo usado para comércio de entorpecente, ou seja, local conhecido como “boca de fumo”.

Os suspeitos foram abordados e com eles encontrados substancia análoga a crack. Os suspeitos confessaram que haviam comprado a droga na “na boca do Neguinho” e pagado a quantia de R$ 10,00.

Um dos suspeitos usava tornozeleira eletrônica, mas a mesma estava desativada. Em contado com a Colônia Penal, os militares foram avisados que o rapaz estava foragido do sistema prisional e por isso, havia mandado de prisão contra ele.

Os suspeitos indicaram o endereço da “boca do Neguinho”, com isso, os PMs foram ao local e com autorização do mesmo, fizeram uma varredura na casa, localizando drogas, dinheiro e diversos objetos de procedência duvidosa.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Unidade Integrada de Segunda Pública (Unisp).