Com o objetivo de fomentar a economia local, o município de Cabixi recebeu a 4° edição da Feira da Agroindústria e do Artesanato -Agroartes, que reuniu diversas agroindústrias e artesãos da região do Cone Sul do Estado. Com a primeira edição feita no ano passado, a feira itinerante será efetivada em todos os municípios do Cone Sul.

Para a realização do evento, foi formada uma comissão entre o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, em parceria com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, prefeituras de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi.

“Essa parceria entre o Estado e municípios é muito interessante, pois fomenta a nossa economia. Estamos felizes em receber a feira, sendo sua 4ª edição aqui em nossa cidade. Vejo as pessoas contentes em realizar os seus negócios e crescer cada vez mais com aquilo que é produzido por nós e da nossa terra,” ressalta o prefeito de Cabixi, Izael Dias.

Cristiane Arruda, analista do Sebrae, explica a importância da parceria e o que vem sendo desenvolvido na organização do evento. “A Agroartes é uma feira que não tem apenas um realizador, é a união de vários para que ela possa acontecer. O Sebrae entra com a mobilização, inscrição e capacitação, oferecendo condições para que as pessoas participem, com isso, nós capacitamos esses produtores com cursos de vendas, formalização das agroindústrias e artesãos, evoluindo para cursos de precificação. O Sebrae está muito feliz em dividir esse sonho com todos esses parceiros e fazer com que a feira seja um sucesso,” explica a analista.

“A Prefeitura de Vilhena tem uma parceria muito importante com o Governo de Rondônia, que está ajudando o Portal da Amazônia com asfalto, cirurgias, calcário, mudas de café e cacau, máquinas e muitas outras iniciativas. A Agroartes é mais uma dessas ações conjuntas que certamente fazem a diferença no Cone Sul,” diz a vice-prefeita de Vilhena, Patrícia da Glória.

Participaram da feira, expositores com iogurte, queijo, peixes, vinagre, mel, café, bolachas, salame, embutidos e defumados, enquanto os expositores de artesanato levaram tapetes, roupas, imagens sacras, bolsas, carteiras, quadros decorativos, panos de prato, produtos em MDF, acessórios para cabelo, brinquedos em madeira, crochê, biscuit, esculturas, joias, pinturas em tecido e telas.

EXPOSITORES

Apicultor em Vilhena há 11 anos, Virgílio Possebom, que participou de todas as edições da feira, não esconde a felicidade em expor seus produtos. “Sempre participo de todos os eventos, não só da Agroartes, vou em todas as feiras do Estado. Ajuda demais nas vendas, consegue divulgar muito nossos produtos, além de levar o nome da nossa cidade para todas as regiões,” explica o Apicultor.

Com a venda de bordados e crochês sendo sua principal renda, a expositora Mire Cristina, explica que é a segunda vez que participa da Agroartes. “Participei da feira em Cerejeiras e agora aqui em Cabixi, foi ótimo e está sendo, tive ótimas vendas na outra edição e a expectativa só aumenta para as próximas, estou muito animada,” revela a artesã.

A próxima exposição será em Ji-Paraná, na 9° edição da Rondônia Rural Show Internacional, nos dias 23 á 28 de maio, sendo a maior feira de agronegócios da região Norte. O Cone Sul será representado por agroindústrias e artesãos que foram selecionados através do edital. A expectativa é que edição movimente mais de R$ 1 bilhão em negócios.