Comandadas pelo técnico Paulo Eduardo, o objetivo da visita foi de aproximar o representante rondoniense na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 da entidade.

Para Heitor Costa foi uma satisfação receber o elenco do Real Ariquemes que ficou bem próximo do acesso na temporada passada. “Nos últimos anos elas tem realizado boas campanhas e no ano passado por pouco não garantiram o acesso. Novamente estaremos na torcida para que a equipe possa novamente obter o mesmo sucesso na competição nacional e que garanta o tão sonhado acesso rondoniense à elite do futebol feminino”, destacou Heitor.

Na oportunidade, o presidente da Comissão de Arbitragem da FFER, Almir Belarmino Caetano, aproveitou a oportunidade para palestrar sobre as regras de arbitragem ao elenco.

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 contará com a participação de 16 clubes. A competição está prevista para iniciar no dia 21 de maio.