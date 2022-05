A noite da última sexta-feira, 6, foi de comemoração para apoiadores e integrantes da FRSS (Federação Rondoniense de Soccer Society).

Após um ano desafiador, diretores e colaboradores da FRSS finalmente puderam se reunir para celebrar os 11 anos da entidade, que sempre teve como objetivo trabalhar pelo sucesso e crescimento do futebol Society no estado de Rondônia. O local escolhido para o encontro foi Up Fest Eventos, localizado na Av. Tiradentes, 3068 – São João Bosco.

O presidente Israel Martins esteve presente e expressou sua gratidão a todos que se fizeram presente nesta comemoração. “São 11 anos de desafios e conquistas”. também declarou seu orgulho por fazer parte da história da entidade. “Que Deus nos abençoe e continue nos dando discernimento, motivação e competência para tocarmos em frente todos os projetos e metas que colocamos à frente”. A noite de comemoração marca a história de uma instituição que, há 11 anos, trabalha pelo crescimento do futebol Society e principalmente pelos rondoniense praticantes da modalidade instalada nos 52 municípios de Rondônia.

2011, O INÍCIO DE UM PROJETO DE SUCESSO

A FRF7SE hoje FRSS foi fundada no dia 01 de maio de 2011 pelos desportistas: Israel Martins Veiga, Oswaldo Souza Neto, Paulo Pereira, Antônio Tabosa Neto, Jean Rodrigo Clemente, Francisco Sued Pinheiro (In Memoriam) onde cada um tem uma grande importância na realidade atual que podemos dizer em evolução e um espírito de competição dentro de campo e união de todos para o bem do Futebol 7 rondoniense.

A Federação Rondoniense durante a sua criação contou com apoio dos irmãos Luiz Tourinho e Euro Tourinho donos do jornal centenário Alto Madeira que contribuíram por muitos anos cedendo o espaço para a sede administrativa e a utilização do campo de futebol. Luiz Tourinho, sucumbiu aos 82 anos em 27 de junho de 2017 e Euro Tourinho aos 97 anos no dia 25 de novembro de 2019. Onde o presidente Israel Martins deixa clara sua gratidão pelos irmãos Tourinho.

O SUCESSO É A SOMA DE GRANDES ESFORÇOS REPETIDOS DIARIAMENTE

Os desafios que nos trouxeram até aqui não foram poucos, mas os propósitos sempre foram maiores e funcionaram como verdadeiros norte nesta trajetória. Prover o institucional da nossa marca e possibilitar a nossa integração com visões de futuro. Esse avanço conquistado mesmo com as dificuldades que surgem, mas que são vencidas com organização e comprometimento que cada colaborador desenvolve com um papel fundamental e importante temos um calendário anual abrangendo desde categorias de base até a categoria máster é temos a grande satisfação de verificar que o saldo, apesar das dificuldades que enfrentamos, é muito positivo.

Tanto que hoje Rondônia pode ser considerada a potência do Futebol Society. Somos campeões bicampeão Brasileiro da modalidade na categoria adulto masculino principal – 2017 com a equipe União Futebol Clube do município de Vilhena evento realizado no município de Anápolis – Goiás e 2021 com o Atlético Clube Divisa na cidade de São Paulo. Também somos campeões Brasileiro na categoria principal feminino com a equipe Asdericel em 2021 na cidade de Paranaguá no estado do Paraná. Além dos destaques individuais de atletas tanto na categoria masculino como feminino.