O Governo de Rondônia, por meio do Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia (Ipem), realizou ações de fiscalização nas cidades de Cacoal, Machadinho d’Oeste, Theobroma e Vale do Anari, além do distrito de Palmares do Oeste, no período de 2 a 5 de maio.

Ao todo foram fiscalizadas 177 balanças comerciais e 95 bombas de postos de combustíveis.

O trabalho executado tem o intuito de evitar que o consumidor seja lesado na compra de mercadorias em estabelecimentos comerciais das mais variadas áreas, e em postos de combustíveis.

Nessas ações, a cidade de Machadinho d’Oeste aparece em primeiro lugar com três interdições e uma reprovação em bombas medidoras. O problema com maior incidência no município foi a vazão de combustível. “Dentre os instrumentos que apresentaram irregularidades, a quantidade de combustível entregue à população era sempre menor”, destacou o metrologista do Ipem/RO, Frederico Ribeiro. Já nas ações em balanças de estabelecimentos comerciais, foram constatadas 14 infrações no município de Cacoal.

Para o presidente do Ipem, Theodoro Rahal, as ações do órgão têm por finalidade garantir que as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, sejam seguidas no Estado. “Todos os instrumentos devem seguir a legislação e o foco do nosso trabalho, e assim garantir que o consumidor possa realmente adquirir o que está comprando, seja na pesagem de determinado produto, ou mesmo no abastecimento do seu veículo”, pontuou.

O consumidor que encontrar ou suspeitar de alguma irregularidade, pode informar à ouvidoria do Ipem pelo e-mail ouvidor@ipem.ro.gov.br ou pelo telefone 0800 647 7277.