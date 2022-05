O Governador Marcos Rocha confirmou nessa semana que a edição 2022 da Rondônia Rural Show terá mais de 600 expositores e a expectativa é de que pelo menos 200 mil pessoas passem pela feira, que será realizada entre os dias 23 a 28 de maio.

Marcos Rocha explicou que esta é a 9ª edição do evento que destaca as potencialidades e todas as áreas do agronegócio do Estado de Rondônia. Completando uma década de existência, a feira já registra números grandiosos e traz consigo a força para estabelecer agendas do setor produtivo e traçar metas desenvolvimentistas para Rondônia e todo o país. Ainda de acordo com o Governador, a expectativa desta edição é de que haja pelo menos R$ 1 bilhão em movimentação de negócios do setor produtivo.

Rocha demonstrou segurança e entusiasmo na retomada do evento após a pandemia causada pela covid-19. “Desde sua primeira edição, a feira apresenta grandes resultados e para este ano a meta é bater todos os recordes e mostrar a potencialidade de Rondônia. Foram dois anos sem a Rondônia Rural Show devido à pandemia, mas agora, estamos voltando com força em benefício do agronegócio do Estado”, comentou o Governador em conversa com representantes do setor produtivo.

NOVIDADE

A Rondônia Rural Show vai receber pela primeira vez o selo de sustentabilidade ambiental, que será entregue por meio da empresa MFM Soluções Ambientais, a qual atua na operação de aterros sanitários. Na vitrine tecnológica, além das lavouras tradicionais, como de soja, milho, capim, girassol, serão acrescentadas mais duas novidades: a horticultura e o algodão. Em todo o Centro Tecnológico Valdeci Rack, sede do evento, haverá sinal de Internet.

MULHERES DO AGRO

Para a edição deste ano, a Rondônia Rural Show estará voltada para o desempenho da mulher no agronegócio tendo em vista o aumento da participação feminina na gestão de propriedades, inclusive algumas delas sendo protagonistas em negócios e ganhando destaque nacional.

A força feminina no agronegócio de Rondônia tem sido um potencial, com premiações na Semana Internacional do Café, que aconteceu em Minas Gerais e a grande participação de cafeicultoras durante o Concurso de Qualidade e Produtividade do Café (Concafé).