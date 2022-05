O deputado federal Mauro Nazif convida os deputados (as) da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público -CTASP, da Câmara dos Deputados, para reunião com o Ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira e o Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Guilherme Gastaldello, para tratar da paralisação dos serviços de atendimento à população e reivindicações dos servidores do INSS, que estão em greve há mais de 30 dias.

A reunião está confirmada para amanhã, 12, às 14h no Ministério do Trabalho e Previdência. “Espero que esta reunião, com a presença de diversos deputados, possa solucionar esse movimento paredista, e com isso a população volte a ser atendida e os servidores tenham seus objetivos alcançados”, disse Nazif.