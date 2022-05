Com apenas 16 anos, o estudante de Alta Floresta d’Oeste, Guilherme Bento Smaleshi, é classificado em 3° lugar em nível nacional, na 10ª edição do Programa Jovem Senador de 2022, e representará Rondônia em Brasília.

Empolgado, Guilherme Bento não vê a hora de viajar para Brasília e conhecer os demais estudantes.

O aluno do 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Juscelino Kubitschek de Oliveira, contou com a orientação da professora Fátima de Lima Aguiar, para produzir a redação, que teve como tema: “200 anos de Independência: Lições da História para a Construção do Amanhã”.

Segundo o coordenador estadual do programa, Francisco Lopes da Silva, Rondônia teve uma participação recorde com 34 escolas inscritas, motivo de grande alegria para a coordenação. O professor destacou o apoio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc e de todo corpo docente e discente das escolas participantes, além do empenho das Coordenadorias Regionais de Educação – CREs, que se engajaram no projeto.

O Governo de Rondônia, por meio da Seduc, tem atuado bastante no incentivo aos estudantes da Rede Estadual de Ensino, na participação de concursos em diversos níveis que, além de ter o papel principal de ampliar conhecimento, promove a troca de experiências entre os alunos, desenvolvendo novos propósitos e valores a eles.

PROGRAMA JOVEM SENADOR

O Programa Jovem Senador é um Projeto do Senado Federal que permite aos estudantes com até 19 anos do Ensino Médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo no Brasil.

Ao total, foram selecionadas pela comissão nacional do certame, 27 redações; uma de cada estado da federação, incluindo a do Distrito Federal.

Os 27 estudantes selecionados vão criar uma ideia que poderá se tornar um Projeto de Lei no Senado.

Os autores dos textos vencedores viajam para Brasília no período de 27 de junho a 1° de julho, quando passarão pelo processo de discussão e elaboração das sugestões legislativas.