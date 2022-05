Troféu CACAU DE OURO 2022

JULINDA DA SILVA de Cacoal/RO, receberá o troféu CACAU DE OURO 2022 como Conselheira Federal da OAB. Na foto, elegante a advogada em sua posse no CFOAB – Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na sede da OAB Nacional em Brasília/DF, para o Triênio 2022/2025. Julinda da Silva já ocupou os cargos de presidente da OAB/Cacoal e de Conselheira Estadual da OAB/RO.

Troféu CACAU DE OURO 2022

A TUDO SEGURO Corretora de Seguros na avenida Dois de Junho em Cacoal/RO, é a empresa corretora de seguros que receberá o troféu CACAU DE OURO 2022 na Semana Municipal do Café e do Cacau, em 25 de junho próximo. Na foto os sócios Daiane Ribeiro dos Santos, Deisiane Ribeiro e Elizeu Dias dos Santos, secretário da SEMICT que também será homenageado pelos trabalhos desenvolvidos na secretaria municipal da Indústria, Comércio e Turismo da Capital do Café.

TROFÉU CACAU DE OURO 2022

Com apenas 30 anos, o pedagogo PEDRO RABELO dedicado a serviços voluntários já exerceu o cargo de vereador e atualmente é secretário da SEMC – Secretaria Municipal de Cultura de Cacoal/RO. No dia 25 de junho Pedro Rabelo receberá o troféu CACAU DE OURO 2022 pelos excelentes serviços prestados em prol da cultura no município.

TROFÉU CACAU DE OURO 2022

O casal Dôra e Roberto Martins é presença confirmada no tradicional troféu CACAU DE OURO 2022 onde receberá homenagem pelas suas modernas ÓTICAS VISÃO em Rondônia. Na foto na recém-inaugurada loja na avenida Dois de Junho em Cacoal/RO.

ÓTICAS VISÃO no Troféu CACAU DE OURO 2022

Registrei no último dia seis, na avenida Dois de Junho em Cacoal/RO, a inauguração mais uma moderna e linda ÓTICAS VISÃO, com bom gosto, conforto e mercadorias de marcas famosas. O casal Dôra e Roberto Martins comandou a recepção no maravilhoso empreendimento, com prestigiado coquetel do TOLDU’S Buffet, empresa que será homenageada com o troféu CACAU DE OURO 2022, assim como as ÓTICAS VISÃO. Na foto o casal com parte de sua grande e capacitada equipe de colaboradores.

TROFÉU CACAU DE OURO 2022

Fundada e sediada em Cacoal/RO desde 1999, a SICOOB FRONTEIRAS será uma das renomadas instituições a ser homenageada no troféu CACAU DE OURO 2022 no dia 25 de junho próximo, evento que faz parte da programação da Semana Municipal do Café e do Cacau. Inicialmente com o nome fantasia CrediCacoal, em 2019 a cooperativa de crédito vinculou-se ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, o maior Sistema de cooperativas financeiras do país, com a sigla SICOOB FRONTEIRAS e hoje conta com 13 pontos de atendimentos nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

TROFÉU CACAU DE OURO 2022

As concessionárias PEUGEOT, CITRÖEN e FIAT PSV em Cacoal e FIAT PSV em Rolim de Moura receberão o troféu CACAU DE OURO 2022, pelo renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. A empresária Poliana Miranda que comanda com dinamismo as prestigiadas concessionárias é presença confirmada na entrega da homenagem, que faz parte da Semana Municipal do Café e do Cacau em 25 de junho próximo.