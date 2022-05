Dois homens foram presos na madrugada desta quinta-feira, 12, após um deles efetuar disparo de arma de fogo em via pública, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu informações que um homem havia efetuado disparo de arma de fogo em frente uma distribuidora na Avenida Curitiba, e após havia saído do local em carro VW Gol de cor preto acompanhado de outro homem.

Testemunhas passaram as características dos suspeitos aos militares que saíram em patrulhamento na região e localizaram o carro e um dos suspeitos, no qual negou o fato, mas imagens gravadas por câmeras de segurança do comércio confirmaram as informações das testemunhas. Com isso, o homem recebeu voz de prisão, mas se negou a dizer onde o parceiro estava.

Contudo, os PMs receberam informações que o outro suspeito morava na Rua 731, e com isso, a guarnição foi ao local e encontrou o homem em casa.

Em revista no local foi localizado certa quantia de drogas, dinheiro, objetos para embalar entorpecente, máquina de cartão, balança de precisão, celulares e uma arma de fogo tipo pistola, além dois carregadores municiados.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.