A agência da Sicoob Credisul em Nova Dimensão (RO), distrito de Nova Mamoré a 337 km da capital Porto Velho, completou na última quarta-feira 11 de maio, nove anos de atividade.

Para comemorar sua consolidação, a equipe organizou um delicioso café da manhã para os cooperados.

Desde a inauguração, em maio de 2013, a unidade tem apresentado um crescimento expressivo e já conta com mais de R$ 76,7 milhões em ativos e 1.420 cooperados.

Deilson Marcelo da Costa Amorim, gerente agência, atribui o crescimento vertiginoso ao empenho e comprometimento da equipe. “Inauguramos nossa agência com o objetivo de atender uma necessidade antiga da população do distrito, além de contribuir com o crescimento social e econômico. A cooperativa foi ganhando cada vez mais espaço e se solidificando na região. Nossa equipe, que conta com nove colaboradores, foi fundamental para isso, e claro, a participação e fidelidade dos cooperados”.

A unidade de Nova Dimensão integra o grupo das 43 unidades da Sicoob Credisul, distribuídas em 34 cidades nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso. Hoje, a cooperativa é considerada a maior da Região Norte e está no ranking das cinco maiores do Sistema Sicoob.