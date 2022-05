Um homem identificado por Valdir, de 31 anos, que foi esfaqueado por motivos banais numa casa as margens da BR-174, local conhecido por 12 de outubro, cerca de 30 quilômetros de Vilhena, sentido Cuiabá, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira, 13, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena. Leia (AQUI).

O crime ocorreu na última segunda-feira, 9, e foi atendido por policiais rodoviários federais que acionaram o Corpo de Bombeiros de Vilhena para prestar socorro a vítima.

De acordo com informações do Site Olhar Direto, após o crime, a Polícia Civil do município de Comodoro – Mato Grosso, foi ao local do crime e após investigação prendeu em flagrante um homem de 20 anos suspeito de ter cometido a tentativa de assassinato, no qual agora passa a responder por homicídio.