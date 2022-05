A agenda do presidente da OCB/RO agregou a participação em eventos do setor produtivo que ocorreram em Colorado do Oeste e Cabixi, assim como em atividades de âmbito social.

“Foram ações voltadas ao fomento da produção e amparo a organizações sociais, além de encontros com lideranças comunitárias nas cidades da região, levando conhecimento e apoio, assim como a nossa mensagem como pré-candidato a deputado federal”, explicou Rodrigues, que está filiado ao PL.

Ele destacou os pontos principais de seu programa político, que segundo o pré-candidato conta com apoio do setor das cooperativas do Estado, assim como falou de outras bandeiras que pretende defender, caso de melhorias nas rodovias federais que passam por Rondônia, particularmente a duplicação da BR 364 e a pavimentação da BR 174, além de melhorias nas estradas de responsabilidade do Estado e dos Municípios.

Salatiel tem como foco principal o fortalecimento do setor produtivo, através de ações integradas, que vão desde a desburocratização até investimentos pesados em infraestrutura para dotar os produtores de plenas condições de deslanchar seus negócios e fortalecer a economia do Estado.

A opção pelo PL para militar na política se deve ao apoio às pautas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro, assim como as metas estabelecidas pelo pré-candidato ao governo estadual, o senador Marcos Rogério. “Precisamos compor uma bancada forte em Brasília para dar apoio ao presidente e reivindicar investimentos para Rondônia, assim como dar suporte ao nosso governo local visando trazer desenvolvimento e melhoria de vida aos rondonienses”, destacou Rodrigues.