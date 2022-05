O maior evento de ciclismo do município realiza no próximo dia 22 a segunda etapa de um total de cinco que estão previstas. A etapa “Rio Comemoração” terá largada na avenida Melvin Jones, em frente à escola municipal José Paulo Paes.

Toda a competição é organizada pela Semes, e tem a premiação oferecida pelo título de capitalização filantrópico RondonCap de Vilhena e apoio da Tucano Bike. O trajeto competitivo tem 61,4 km de extensão, enquanto o trecho de passeio terá 37,4 km. As inscrições podem ser feitas online através do link: www.bit.ly/InscricoesRioComemoracao.

“A primeira etapa foi um grande sucesso, tivemos uma incrível adesão de atletas de diversos municípios, em um percurso bem desafiador, agora, estamos com as inscrições abertas para a segunda, a do Rio Comemoração, e certamente teremos ainda mais participantes. Agradeço a todos os envolvidos neste grandioso projeto, aos nossos apoiadores, que sem eles não faríamos este importante evento para os ciclistas da região”, aponta Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes.

Para efetivar a inscrição, será necessária a doação de 5 kg de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues até a sexta-feira, 20 de maio, na loja de bicicletas e acessórios Tucano Bike, localizada na Avenida Celso Mazutti, nº 4103. Tudo o que for arrecadado, será doado para entidades de assistência não governamentais.

As rotas podem ser conferidas em aplicativo de rastreamento nos links: www.bit.ly/trajeto1-comp e www.bit.ly/trajeto2-pass. A expectativa é que mais de cem participantes estejam no evento, considerando que na primeira etapa, realizada em 10 de abril, o circuito recebeu mais de 120 ciclistas em diversas categorias e arrecadou quase 700 kg de alimentos para instituições de assistência social. A classificação das etapas e do quadro geral ficarão disponíveis no link: www.bit.ly/ClassificacaoMTB.

O circuito contará com diversas categorias. A masculina será dividida em três modalidades: Elite (16 a 34 anos), Master A (35 a 39 anos) e Master B (40 anos ou mais). Já na categoria feminina haverá apenas a modalidade Open, voltada para atletas que tenham 16 anos ou mais. Também haverá a categoria Mista, voltada para o cicloturismo, que é uma forma de passeio pelo trajeto em uma distância menor, aberto para homens e mulheres que tenham 16 anos ou mais.

O formulário de inscrição está disponível no link www.bit.ly/InscricoesRioComemoracao. Para mais detalhes, basta ir até a sede da Semes, localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, anexa ao Ginásio Jorge Teixeira.

As premiações serão de R$ 320 para o vencedor, o segundo lugar fica com R$ 200, o terceiro com R$ 100, o quarto com R$ 80 e o quinto lugar receberá R$ 50. Ao todo, em cada etapa serão entregues R$ 3 mil entre os 5 primeiros colocados, além de troféus e medalhas para os melhores em cada modalidade. Somando todas as etapas, serão oferecidos R$ 15 mil em prêmios. O Circuito Vilhenense de MTB é composto ainda por mais três etapas: Farinheira (7 de agosto), Cachoeira das Araras (2 de outubro) e Museu de Rondon (13 de novembro).

Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone ou WhatsApp da Semes, pelo número (69) 3321-2174.