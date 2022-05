Walissom Custódio Ramos, de 23 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 13, após colidir contra um carro na BR-435, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Walissom que trabalhava numa oficina, pilotava uma moto Broz, placa QTF-8J48 – pela rodovia sentido Parque Industrial, quando foi fazer a manobra para entrar na via de acesso ao Parque Industrial foi atingido pelo carro que trafegava em sentido contrário.

Com o impacto, motociclista foi lançado para longe, o motorista perdeu o controle e entrou numa plantação de milho e capotou ficando com as rodas para cima.

O veículo Fiat Strada de cor branca, placa OHQ-1187, era ocupado por um casal moradores de Corumbiara, no qual sofreram apenas leves escoriações, mas devido ao estado emocional foram levados ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

Após o trabalho da perícia, o corpo da vítima será removido pela funerária Bom Jesus.

Informação extraoficial dá conta que o há alguns dias atrás o rapaz havia sofrido um acidente, mas havia saído ileso.

