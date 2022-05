Josué Antônio da Silva, de 71 anos, mais conhecido por “Duda” morreu na manhã deste sábado, 14, após se envolver em acidente na BR-364 entre as cidades de Cacoal e Presidente Médici, próximo a um local conhecido por “Casa da Uva”.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o vilhenense dirigia uma carreta pela rodovia, quando se envolveu no acidente com um carro Toyota SW4, dirigia por Gabriel Alves de Souza, de 22 de anos, morador de Alvorada do Oeste, que também morreu no local.

O corpo do caminhoneiro deverá ser transladado para Vilhena, onde será velado e sepultado.