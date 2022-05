O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) através de seu represente emitiu nota de pesar pelo falecimento do servidor do órgão Sergio Antônio Gurkewicz, ocorrido na RO 370, em acidente automatístico no sábado, 14, próximo ao município de Parecis.

>>>Leia nota na íntegra:

É com enorme pesar que por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO), o Governo de Rondônia lamenta e comunica o falecimento do servidor público efetivo, motorista, Sergio Antônio Gurkewicz, 56 anos, vítima de um grave acidente, na tarde deste sábado (14), na rodovia 370, aproximadamente no quilômetro 8, em Parecis.

Lotado na 1ª Residência Regional em Colorado, Gurkewicz, exercia a sua profissão com muito amor e dedicação.

De acordo com informações, Gurkewicz, acabou perdendo o controle do caminhão caçamba do Departamento, saindo da pista e infelizmente vindo a óbito.

O DER aguarda os trabalhos e laudo da perícia técnica para mais detalhes sobre a possível causa do acidente.

Nesse momento de dor, em nome dos servidores do DER, por meio desta mensagem, nos solidarizamos com a família e amigos, expressamos nossos sentimentos pela grande perda desta pessoa, que passou pela vida de muitos e deixou grandes lembranças.

Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. (João 11:25-26).

Eder André Fernandes Dias

Diretor-Geral do DER-RO