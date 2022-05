O movimento “Filia Rondônia” recebeu novas lideranças neste sábado, 14, durante encontro realizado em Ji-Paraná.

O ato foi conduzido pelo presidente regional do PL, senador e pré-candidato ao Governo Marcos Rogério.

A filiação do ex-governador José Bianco, seguida de centenas de outras filiações, faz parte de um movimento de fortalecimento do partido do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o senador Marcos Rogério apresentou os pré-candidatos à Câmara Federal e Assembleia Legislativa. “O presidente Bolsonaro me deu liberdade para conduzir o PL no Estado nesta eleição e lançar pré-candidaturas dentro de um projeto de fortalecimento do partido”, disse.

O senador destacou, ainda, que Rondônia precisa de um governador para liderar a bancada federal do Estado na sustentação ao presidente da República, dialogando, construindo entendimento, “e liderando deputados federais e senadores no trabalho de parceria na liberação de recursos para obras estruturantes em Rondônia”.

O evento foi uma demonstração de fortalecimento da direita no estado, que, segundo destacou o parlamentar, possui um projeto desenvolvimentista, em contraposição à esquerda.

“A direita defende o modelo liberal de economia. Defende os programas sociais como meio e não como fim, para aprisionar as pessoas”, disse Marcos Rogério.

Magno Malta no Filia Rondônia

O ex-senador Magno Malta, que completa este ano 22 anos de PL, prestigiou o encontro e destacou a atuação do senador Marcos Rogério no Senado. Vídeos de apoio foram exibidos, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e do senador Flávio Bolsonaro.

O movimento Filia Rondônia contou com a participação do presidente regional do PSD, deputado federal Expedito Neto, dos deputados federais Silvia Cristina e coronel Crisóstomo, deputados estaduais Eyder Brasil, Laerte Gomes, Jean Mendonça, Ribamar Araújo, dos prefeitos Alex Testoni (Ouro Preto), Paulo da Remap (Machadinho), Célio Lang (Urupá) Sheila Flávia (Chupinguaia), dos candidatos ao Senado Expedito Júnior (PSD) e Jaime Bagattoli (PL). Lideranças de vários outros partidos também estiveram presentes, além de caravanas de todo o Estado. Foi estimado um público de cerca de 2.500 pessoas.