O Real Ariquemes ficou no empate neste domingo, 15, com o União Cacoalense em 1 a 1 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, e ficou com o título do Campeonato Rondoniense 2022. A partida foi válida pelo jogo de volta da decisão do Estadual.

Atuando em casa e com o apoio da torcida, o Real Ariquemes entrou em campo disposto a administrar o placar obtido no primeiro jogo. O União Cacoalense chegou com perigo aos 20 minutos. Douglas finalizou cruzado, mas o goleiro Rodrigo espalmou. Aos 22 minutos, o Real Ariquemes respondeu com Juninho Oliveira que chutou, mas o goleiro Arthur defendeu.

Na volta do intervalo, o União Cacoalense tentou pressionar. Logo com um minuto, Willian Saroa cobrou falta, mas o goleiro Rodrigo Santos fez grande defesa. Aos 8′, após cruzamento, Léo Mineiro escorou de cabeça e abriu o placar. Aos 16′, o União Cacoalense conseguiu chegar ao empate com o meia Fabrício. Aos 41′, Luiz Boone recebeu na área e chutou, mas o goleiro Arthur espalmou.

Com o resultado, o Real Ariquemes conquistou seu terceiro título estadual e garante vagas nas disputas da Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.