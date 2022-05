Dois adolescentes foram apreendidos com cigarros de maconha por policiais militares que faziam ronda de rotina nas proximidades da estação rodoviária, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição patrulhava pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Jardim Eldorado, quando no cruzamento com a Avenida Celso Masutti, avistaram dois homens que ao perceberam a presença da viatura agiram de forma que chamou a atenção dos militares.

Com isso, foi feita abordagem aos suspeitos, no qual se identificaram e disseram serem menores de idade.

Em revista pessoal foram encontrados cigarros de maconha em suas vestes. Os adolescentes disseram que haviam pagado cerca de R$ 30,00 pelos cigarros e indicaram o endereço e o nome da pessoa que tinha vendido a droga para eles.

Contudo, a guarnição foi a uma casa na Rua 1507, no bairro Cristo Rei, e identificou o proprietário, sendo autorizado por ele que os PMs realizasse uma revista no imóvel.

No local foi encontrado drogas em escondidas em diversos cômodos da residência, dinheiro, entre outros objetos.

Os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados as autoridades de plantão para as providências cabíveis.