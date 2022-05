A sessão solene da Casa de Leis, presidida pelo deputado Cirone vai homenagear pioneiros, personalidades, empresas e instituições em reconhecimento a contribuição destes, no processo de desenvolvimento do estado. O evento será realizado próxima sexta-feira, 20, a partir das 19 horas, a no auditório da Unesc, na Capital do Café

“Homenagear os pioneiros, profissionais liberais, empreendedores, agricultores, cafeicultores, professores, servidores públicos, empresários e instituições que contribuíram com o desenvolvimento dos municípios, é reconhecer o protagonismo de cada rondoniense na construção de um estado próspero e acolhedor”, justificou o deputado. Depois de passar pelas comissões pertinentes, as homenagens foram aprovadas em plenário por unanimidade pelos deputados. Durante aprovação das homenagens em plenário da Assembleia Legislativa, Cirone justificou a proposta como forma de registrar na história do parlamento estadual a contribuição singular de homens e mulheres que estão trabalhando de forma anônima pelo crescimento do estado. Durante a sessão solene de homenagens, a ser realizada na próxima sexta-feira, 20 de maio, às 19 horas, a sede do poder legislativo será transferida para a Capital do Café.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, a iniciativa busca auxiliar com o processo de construção da memória coletiva sobre a relevante contribuição dos homenageados para o estado que temos hoje. “Dos rostos cansados e muitas vezes ocultos, esquecidos em sua grandiosidade discreta, de mãos ágeis e calejadas foram os desconhecidos pioneiros e pioneiras que construíram a trajetória de um estado que se destaca pela capacidade empreendedora de sua gente. Minha homenagem e reconhecimento a esses homens e mulheres que com sua determinação e trabalho consolidaram o progresso e desenvolvimento do nosso estado. As conquistas e realizações de hoje, se devem a todos que trabalharam de forma incansável. Nosso presente foi escrito por esses pioneiros. Rondônia somos todos nós”, reconheceu.

Para o deputado Cirone Deiró, com o passar dos anos, se torna cada vez mais importante valorizar a memória, para não ficar apenas nas lembranças das pessoas, mas tanto quanto no resultado e nas marcas que esses rondonienses deixaram ao longo do tempo em suas mais diversas atividades profissionais. “Aqueles que checaram na década de 70 não se amedrontavam com o isolamento, com a ferocidade da fauna, com os atoleiros e com a insalubridade do ambiente. Mesmo diante de tantos desafios, todos estavam motivados pela grandiosa obra a ser construída. A realização do sonho de cada família dos pioneiros foi que nos trouxe até aqui. Que o exemplo desses pioneiros e pioneiras continuem inspirando as próximas gerações’, disse.

Filho de pioneiros que chegaram em Rondônia, ainda na década de 70, o deputado Cirone Deiró cresceu em meio as adversidades que seus pais e todos os colonizadores enfrentaram no início da criação do Estado de Rondônia. Cirone lembra que a BR 364 ainda não tinha asfalto, e que os constantes atoleiros dificultavam em muito a chegada de alimentos aos povoados que começaram a surgir ao longo da BR 364, localidade onde mais tarde foram elevados a condição de municípios. “Cheguei ainda criança, mas recordo que meus pais suportaram todas as adversidades porque acreditavam que Rondônia se transformaria em um lugar onde seus filhos tivessem oportunidade de estudar, trabalhar e ter uma vida digna. Esse sentimento era compartilhado por todos os pioneiros que aqui chegavam”, pontuou.