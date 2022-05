O deputado estadual Geraldo da Rondônia (PSC) está conseguido a façanha de acumular Boletins de Ocorrência (BO) ao longo do mandato, cuja quantidade pode até rivalizar com o número de iniciativas parlamentares de sua autoria.

Depois de muitos episódios que questionam sua conduta (leia mais AQUI e AQUI), outro acontecimento nesta semana reforça essa “fama”, e aumenta o número de cidadãos do Estado a considerá-lo com indigno de permanecer na função que ocupa.

Dessa vez, o caso aconteceu no Palácio Rio Madeira, mais especificamente nos escritórios da Secretaria de Estado da Agricultura, onde o deputado – conforme BO – teria ameaçado e entrando em confronto com a guarda do complexo administrativo do governo, composto por praças e oficiais da Polícia Militar, após importunar servidores e o próprio titular da SEAGRI, Jander Delazari.

Conforme a denúncia, Geraldo da Rondônia tentou fazer valer sua vontade no grito, fez estardalhaço e ameaças aos presentes, e mais uma vez apelou para sua imunidade parlamentar a fim de justificar tão questionável conduta.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia contra o parlamentar, mas pouco se espera do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, que há muito tempo vem sendo omissa e protela uma atitude à altura do comportamento indevido deste deputado.