Aconteceu no último sábado, 14, o movimento “Filia Rondônia” em Ji-Paraná, região central do Estado. Liderado pelo presidente regional do PL, senador e pré-candidato ao governo, Marcos Rogério.

O movimento teve como objetivo incentivar novas adesões ao Partido Liberal e fortalecer a direita e o presidente Jair Bolsonaro no Estado.

Na ocasião, o deputado estadual Eyder Brasil parabenizou e destacou a coragem de Marcos Rogério.

“Não é fácil abrir mão de 4 anos de mandato como senador para ser pré-candidato ao governo do Estado, mas Marcos Rogério por amor a Rondônia teve coragem, e é disso que precisamos na cadeira do Palácio Rio Madeira, alguém que tome as rédeas do Estado’’, finalizou.

O evento contou com a participação do ex-senador Magno Malta, que completa este ano 22 anos de PL, o ex-governador José Bianco, deputados federais e estaduais, prefeitos e diversas lideranças locais.

Caravanas de todos os municípios estiveram presentes, totalizando cerca de 2.500 pessoas.