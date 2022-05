A partir desta segunda-feira, 16, a Farmácia Básica Municipal passa a funcionar em novo local, mais amplo, arejado e com localização mais centralizada no município, facilitando o deslocamento dos pacientes e melhorando as condições de trabalho dos servidores.

O novo espaço fica na avenida Benno Luiz Graebin, n° 4311, no bairro Jardim das Oliveiras, com telefone de contato (069) 3321-1950.

Os atendimentos, que já começaram após mudança neste fim de semana, acontecerão de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, José Aparecido, no novo local haverá uma sala específica e exclusiva para os atendimentos a pacientes diabéticos que utilizam insulina, fornecendo, além dos insumos como seringas e agulhas, informações técnicas e treinamento para a utilização das canetas.

A sala também será usada para realizar o acompanhamento farmacoterapêutico a fim de contribuir para a eficácia na terapia medicamentosa do paciente, sendo todos os atendimentos realizados por profissionais farmacêuticos capacitados.

A farmácia da UPA 24h continuará funcionando normalmente no prédio da Unidade de Pronto Atendimento, oferecendo os medicamentos necessários conforme as receitas dos médicos. Para a Farmácia Municipal está em andamento processo compra para aumentar o estoque de remédios e atendermos as demandas de pacientes de todas as unidades de saúde.