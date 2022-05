No processo de gestão de uma loja em plena era digital, investir em presença online é o que abre as portas para os consumidores conhecerem melhor a marca e os produtos oferecidos.

Por isso, é importante contar com recursos básicos neste processo de criação de um negócio digital como ter um domínio, uma hospedagem de site e boas plataformas para gerenciar uma empresa ou loja virtual.

No entanto, há algum tempo os aplicativos apareceram no cenário se revelando como uma alternativa capaz de impulsionar a presença digital.

No atual contexto da digitalização, os aplicativos de vendas consistem em um dos meios mais conhecidos de acesso à internet, especialmente nos dias de hoje, em que praticamente todos os consumidores ficam ao lado de um smartphone 24h por dia.

Diante disso, vem a pergunta: aplicativo ou site? O fato é que existem diferenças entre ambos e cada um deles conta com características que podem ajudar a sua loja.

Acompanhe os tópicos abaixo e descubra qual é a plataforma mais adequada para hospedar o seu negócio.

Diferenças entre aplicativo e site

Não adianta! Quem tem uma loja e almeja obter bons resultados em vendas e em interações com os clientes, é necessário se manter antenado com as principais ferramentas do momento, conhecendo os recursos e as funcionalidades de cada uma delas.

O site já é um velho conhecido dos empreendedores. Ter um site é como ter uma vitrine na internet para a sua loja, uma forma de divulgar e de ficar acessível para os clientes em tempo integral.

Outro aspecto que vale mencionar também é o fato de que os sites são uma das principais engrenagens do Marketing Digital. Eles se tornam um meio para atrair os clientes e auxiliar na jornada de compra.

Já um aplicativo, que com certeza você também conhece pelo apelido de app, atua disponibilizando algum serviço específico. Além disso, um aplicativo pode ser definido como um software, ou seja, um programa, destinado para aparelhos móveis (tablets e smartphones).

Os apps atualmente beneficiam empresas de vários segmentos. Um exemplo disso são os bancos que contam com aplicativos para agilizar vários procedimentos financeiros dos clientes. Alguns exemplos disso são:

Pagamentos online

Saques sem cartão

Consulta de conta

Transferências e outros recursos

No caso de um e-commerce, a utilização de um aplicativo pode auxiliar em atividades que vão desde a busca por um produto até a realização da compra.

Uso correto do app para a sua loja online

O aplicativo vai ser útil para o seu negócio se ele realmente apresentar um diferencial para o cliente. É um equívoco do gestor acreditar que o app seja uma cópia do site, pois é necessário ter funções que tragam vantagens a mais.

Se os usuários já podem efetuar vários processos no site da sua loja, então qual é a necessidade de efetuar o download de um aplicativo? Por essa razão, o app tem tudo para ajudar, desde que ele seja um diferencial.

Portanto, ao pensar no uso de um aplicativo para a sua loja, faça antes um estudo estratégico e veja quais problemas eles podem solucionar para os clientes.

Características de sites para e-commerce

O site ajuda na presença digital da sua loja. Ter um site é deixar o seu estabelecimento à mostra para um maior número de consumidores. Sendo assim, qualquer pessoa, a qualquer instante, domingos e feriados, podem acessar o site.

Porém, é fundamental ter em mente que para a estratégia do site realmente trazer benefícios é necessário assegurar algumas características fundamentais, como os exemplos abaixo.

Design responsivo

Essa é uma característica de web design que permite ao seu site ser visualizado não apenas no Desktop, mas também em dispositivos móveis, como tablets e smartphones.

Por conta do atual contexto da era digital, em que a mobilidade é um dos elementos mais relevantes, o design responsivo faz toda a diferença para um negócio focado em vendas na internet.

Layout agradável

O site também deve oferecer facilidades em sua navegação e a distribuição harmônica dos seus elementos. Isso também inclui a identidade visual da sua loja, reforçando inclusive a sua marca.

Porém, tudo isso deve ser planejado para o usuário, disponibilizando links e elementos que podem ser facilmente encontrados e acessados sem que seja necessário muito esforço cognitivo do usuário.

Velocidade de carregamento

Além do design responsivo e do layout, o carregamento rápido das páginas também é um recurso para proporcionar uma boa experiência ao usuário.

Para garantir a eficiência adequada para o seu site, o investimento em um bom serviço de hospedagem de site é mais do que necessário. Esse recurso é de extrema importância, tendo em vista que na internet a lentidão pode fazer com que o potencial cliente desista do seu site.

Como um aplicativo ajuda a sua loja

Um aplicativo ajuda a sua loja em vários aspectos. Para isso, é necessário ter em mente que ele deve atender requisitos importantes de UX (User Experience) que é a tão falada – e importante – Experiência do Usuário.

Um aplicativo que proporciona uma satisfatória UX apresenta navegação amigável, ícones de fácil visualização e outros detalhes pertinentes. Contudo, é interessante também salientar que ele pode apresentar algumas funcionalidades importantes que agregam mais qualidade para a sua loja e que não estejam disponíveis no site como:

Ofertas diferenciadas para os clientes

Listas de desejos

Integração com as redes sociais da loja

Resgate de prêmios

Acúmulo de pontos

Cupons de descontos

Devido a essas e outras possíveis funções, um aplicativo proporciona muitos benefícios para a sua loja. Vamos conferir mais algumas possibilidades?

Fidelização dos clientes

Recursos como promoções e outras funções que servem para “agradar” os usuários são perfeitos para fidelizar clientes, atuando como uma excelente estratégia.

Promoções, de uma forma geral, atraem e são grandes aliadas para os clientes avançarem na jornada de compra e, desse modo, adquirir os produtos.

Otimiza a interação

A interação com os clientes é um dos combustíveis nesse cenário cada vez mais conectado e digitalizado.

Um exemplo disso são notificações no smartphone do usuário. Quando elas são feitas de forma planejada e sem serem invasivas, você melhora a sua presença digital e ainda reforça a identidade da sua marca.

Melhor visibilidade

É inevitável que um app melhora a visibilidade do seu comércio. A divulgação de promoções, a interação com os clientes, a integração com o site e as redes sociais, tudo isso contribui para a ascensão da sua loja.

E então, aplicativo ou site, qual é a melhor escolha para a sua loja?

Depende! É difícil cravar de forma definitiva qual é o melhor, pois ambos possuem as suas vantagens e importância no cenário dos negócios digitais.

O site é o alicerce para a sua presença digital e com uma boa hospedagem e domínio, ele proporciona credibilidade e profissionalismo para sua loja.

O aplicativo, por sua vez, aprimora algumas funcionalidades que são essenciais para fidelizar clientes. Portanto, é importante planejar como utilizar e conciliar ambos.