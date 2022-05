A chegada de Erling Haaland ao Manchester City poderia levar a uma parte da atual safra de atacantes no Estádio Etihad, saindo do clube na próxima temporada. Já houve especulações sobre o futuro de Raheem Sterling, enquanto outro atacante que parece certo de seguir em frente é o brasileiro Gabriel Jesus.

O atacante de 25 anos está no Etihad desde janeiro de 2017, mas não conseguiu se firmar como titular. E com a chegada de Haaland, seu tempo de jogo vai levar mais um ‘golpe’, levando a uma possível saída na próxima temporada.

O Arsenal, time da Premier League, está em negociações para contratar Jesus do Manchester City há algum tempo. Mas portais europeus agora relatam que os Gunners podem enfrentar alguma competição acirrada em sua busca pelo antigo prodígio do Palmeiras.

De fato, o Barcelona está entre as partes interessadas em garantir os serviços de Gabriel Jesus, juntamente com o rival da La Liga, Atlético de Madrid. A busca do Barça por um novo centroavante não é segredo. Os catalães estavam de coração aberto para Haaland há mais tempo, mas perderam a sua assinatura. Desde então, eles mudaram sua atenção para o astro do Bayern de Munique, Robert Lewandowski.

Como nada está confirmado com o atacante polônes e não há garantias de que ele chegará ao Camp Nou, o Barça resolveu por manter suas opções em aberto, e Jesus é um dos jogadores que está sendo estudado pelo clube.

No entanto, eles provavelmente enfrentarão a concorrência do Atlético Madrid, que também está no mercado para um novo atacante enquanto procuram substituir Luis Suárez, cujo contrato expira no final da temporada.

Jesus tem apenas um ano de contrato com o City, mas ainda se espera que o seu custo gire em torno de 50 milhões de euros. O Barcelona está planejando a venda de jogadores para angariar fundos para novas contratações. Mas com a Inter de Milão, a Juventus e o Arsenal também no quadro, além do Atlético, a assinatura do jogador de 25 anos pode se revelar complicada.

A notícia da saída de Jesus do City já vem movimentando as casas de apostas da Europa e do mundo, o que acaba por gerar ainda mais oportunidades no universo iGaming para torcedores e fãs das apostas esportivas.