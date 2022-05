A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na manhã de segunda-feira, 16, realizando atividade de policiamento ostensivo em região de fronteira e fiscalização de trânsito na BR 364, próximo ao km 01, no município de Vilhena, identificou um trator de esteira com registro criminal ativo para roubo/furto.

O infrator, após ser abordado pela equipe policial transportando o maquinário em cima de um caminhão VW/30.280 de cor branca, afirmou ter sido contratado por uma empresa de São Paulo para buscar um trator de esteira no município da Araras (interior do Estado) e levá-lo até a cidade de Rolim de Moura (Rondônia).

Contudo, nossas equipes – desconfiadas da história – aprofundaram a verificação chegando então a descobrir que tratava-se de um produto do crime de furto. O trator foi subtraído recentemente de uma empresa no município de Andradas (Minas Gerais). Diante dos fatos, o veículo foi entregue à perícia da Polícia Civil para procedimentos técnicos e posterior destinação. Já o motorista foi conduzido e encaminhado à Autoridade Policial para registro de ocorrência e responsabilização penal pertinente.

Vale destacar que a PRF tem um Sistema chamado Sinal Agro que serve para o registro de roubos e furtos de animais e máquinas agrícolas. Esse sistema foi uma das formas que a Instituição criou para melhorar a comunicação no combate a crimes ligados ao campo.

Para acessar o SINAL AGRO, o cidadão deverá entrar na página da PRF pela internet e clicar no ícone correspondente, seguindo intuitivamente os passos. Após receber a informação no sistema, um servidor da PRF analisará a ocorrência, que após ser validada é disparada para todos os policiais em serviço num raio de 200 quilômetros, os quais recebem um alerta no smartphone funcional com os dados do bem furtado/roubado.