A juventude vai falar! Com essa afirmação o deputado estadual Lazinho da Fetagro (PSB) tem anunciado a realização de Audiência Pública, na próxima quinta-feira (19), com início às 9h30, na Assembleia Legislativa, para debater e propor políticas públicas inclusivas para a juventude do campo e da cidade.

O deputado destaca que a pauta da juventude rondoniense também tem recebido atenção especial do seu mandato, e a audiência é mais uma ação em reconhecimento ao protagonismo dos jovens e da necessidade de promover a participação deste segmento no processo de construção de uma sociedade melhor.

“O objetivo é promover um momento de acolhimento, de escuta e de propositura dos jovens sobre políticas públicas que venham atender suas demandas em diferentes áreas, como social, política, econômica e cultural; bem como reunir instituições e setores correspondentes que tragam, conjuntamente, apontamentos e soluções às necessidades, desafios e perspectivas da juventude rondoniense”, observou Lazinho da Fetagro.

A jovem Jéssica Nascimento, universitária de Porto Velho, confirmou presença na audiência que considerou ser “uma importante oportunidade para a juventude”. “Nós jovens precisamos estar inseridos nas discussões de políticas públicas que nos interessem. Quero ter o direito de discutir educação, segurança, profissionalização e trabalho, por exemplo”, disse a estudante.

Já o jovem Willians Aguiar, agricultor familiar de São Miguel do Guaporé, estará na audiência para “também discutir sobre o acesso à terra, a educação, a cultura e a geração de renda no campo”.

O deputado Lazinho da Fetagro ressaltou que “o momento de debate, será um canal de diálogo entre juventude, sociedade e Poder Público, e, sem dúvida, irá promover o protagonismo juvenil como recurso de transformação social”.

“Estamos convictos da necessidade de debater os desafios que os jovens enfrentam na atualidade e também a busca por conquistas de direitos, com compromisso de governo e uma política de estado, que assegurem transformação em suas vidas nos diferentes aspectos e áreas que as compõe”, reforçou o parlamentar.

A audiência reunirá, além de jovens do campo e da cidade, representantes da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Ministério Público de Rondônia (MP-RO) e Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Rondônia (OAB-RO). Na programação, painéis de debates com profissionais e técnicos das áreas de psicologia, mercado de trabalho e redes sociais, que farão abordagens sobre temas e aspectos estruturais que impactam na vida e no cotidiano dos jovens. Ainda na programação, apresentações artísticas.