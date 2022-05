Na manhã desta terça-feira, 17, moradores dos bairros Alto dos Pareceis e Barão I, enviaram a redação do Extra de Rondônia, vídeos onde mostram a situação caótica que está a situação de ruas e avenidas daqueles setores, haja vista que começaram a fazer buracos e colocar manilhas para escoamento pluvial, porém não se sabe o motivo, mas aparentemente as obras foram abandonadas.

Em um dos vídeos, o morador mostra as manilhas cheias de terras e questiona o poder público sobre a situação.

Além disso, os moradores questionam o poder público o porquê da paralização das obras. “Para chegar em casa tanto no Alto dos Pareceis, quanto no Barão I, passamos por uma verdadeira ‘Via Crúcis’. Os carros estão ficando nas ruas a mercê dos bandidos. Os roubos e furtos aumentaram consideravelmente, haja vista que as viaturas da Polícia Militar não têm condições de entrar no bairro para fazer patrulhamento, pois praticamente não temos mais ruas”, desabafou uma moradora.

>>>Veja Vídeos:

