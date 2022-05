Primeiro, no Instagram do próprio candidato. Depois, na propaganda eleitoral gratuita. O PSB, comandado em Rondônia pelo deputado federal Mauro Nazif, estaria se definindo em relação ao seu nome para o Governo.

Nem Daniel Pereira, que pretendia unir as esquerdas. Nem Anselmo de Jesus, já anunciado pelo PT. A via escolhida foi a do néo membro do partido, o advogado e professor Vinicius Miguel. Recém chegado ao PSB, Vinicius, para o comando partidário e para muitos dos membros da sigla, seria a melhor das opções, retirando-se do contexto de apoio, então, todas as demais possibilidades que estavam sendo aventadas.

É decisão definitiva? Claro que não é. A quatro meses da eleição para o Governo, nesta disputa das urnas muito diferente do que as anteriores, tudo ainda pode mudar, até a 25ª hora. Mas não há qualquer dúvida de que o PSB sonha com eleger um Governador. A estratégia de se começar a falar no nome de Mauro Nazif para o Senado, estaria dentro deste pacote de fortalecimento da sigla, embora isso também possa trazer efeitos colaterais.

Um deles é que, sem Nazif, o PSB não teria uma nominata viável, ao ponto de nomes importantes da sigla estarem repensando sua participação na eleição. O ex-prefeito e ex-deputado Jesualdo Pires, campeoníssimo de votos em Ji-Paraná (sua cidade) e na região central do Estado, anunciou sua desistência da disputa, mas por questões pessoais e familiares. Se a possibilidade de Nazif ir ao Senado e enfraquecer a nominata socialista foi também um dos motivos, ainda não se sabe. O certo é que, neste momento, Vinicius Miguel passa a ser a esperança dos socialistas de chegarem ao poder no Estado e a possibilidade de Nazif ir ao Senado é, neste momento, bastante concreta.

Neste momento, o raciocínio do PSB reúne algumas argumentações importantes, para que Vinicius seja considerado nome forte da terceira via. Além dos atributos pessoais e políticos deles (uma alternativa nova, com grande aceitação em Porto Velho e conhecido em várias regiões, como nome forte das esquerdas e de ser u fato novo no contexto na disputa ao Governo), há outras questões, abordadas pelo próprio Vinicius e pelo comando do partido socialista. Entre elas: “a polarização entre Marcos Rocha e Marcos Rogério, com um atacando o outro”, abriria espaço para uma terceira via.

Vinicius e seus apoiadores também acham que Daniel Pereira não empolgou as esquerdas e que o nome do ex-deputado Anselmo de Jesus não mobilizou sequer seus companheiros de PT. Por fim, no pacote de argumentos para que o socialista surja como nome bastante viável, é que, na análise do comando do partido e do próprio Vinicius, o nome de Léo Moraes não empolgou o eleitorado até agora. Pelo contrário, analisam, mesmo com sua atuação parlamentar e uma década na política, segundo Vinicius, “ele continua sendo um grande desconhecido em praticamente todos os municípios, fora da Capital”. Enfim, Vinicius Miguel entrou na briga. Se permanecerá nela até outubro, só se saberá mais adiante.

PL TEM DOIS CANDIDATOS AO SENADO E ASSUNTO PODE SER DECIDIDO PELO PALÁCIO DO PLANALTO

Paz. Ao menos por enquanto. O grande encontro do PL, neste sábado, em Ji-Paraná, que reuniu grande público, serviu também para acalmar os ânimos dentro do partido em relação a uma questão crucial: seria Expedito Júnior ou seria Jaime Bagattoli o nome que o presidente regional da sigla e candidato ao governo, Marcos Rogério, apoiará para o Senado? A pergunta foi respondida até com facilidade, depois de ferver nos bastidores, com um encontro na noite de sexta-feira, horas antes do início da reunião do sábado, entre os três personagens. No resumo da ópera, ficou decidido que, ao menos por enquanto…nada está definitivamente decidido. Expedito foi o nome lançado pelo PSD e Bagattoli pelo PL. Mais à frente, as duas possibilidades serão levadas ao presidente Jair Bolsonaro, para que ele faça sua opção, já que as candidaturas ao Senado, em todo o país, pelos aliados do governo, são cruciais para os planos do Palácio do Planalto. Caso reeleito, Bolsonaro quer ter maioria no Senado, certamente para os confrontos políticos que ainda terá a enfrentar, essencialmente nas questões que envolvem os ministros do STF. Ambos os candidatos fizeram discursos de concórdia, um prometendo apoio ao outro, caso seja o escolhido final. Não se descarta também a possibilidade de que os dois disputem a eleição, embora essa opção, ao menos neste momento, não seja a da maior probabilidade. Até prova em contrário, o PL caminhará com Bagattoli e Expedito, portanto, irá pelo PSD. Mas a verdade é que esta novela ainda pode ter muitos capítulos…

JESUALDO, NOME RESPEITADO NA NOSSA POLÍTICA, SURPREENDE E ANUNCIA QUE FICA DE FORA DA DISPUTA ELEITORAL DESTE ANO

Os gaúchos dizem que é “vinho de outra pipa!” quando querem se referir a alguém diferenciado. Foi esta a frase pronunciada neste final de semana, por um gaúcho que vive há décadas em Rondônia, ao se referir a Jesualdo Pires, que é paulista de Presidente Bernardes, parece mineiro, mas, na verdade, é um rondoniense apaixonado por sua terra adotiva. O elogio vem a calhar no momento em que Jesualdo divulgou uma nota oficial, no final de semana, avisando que não será candidato nesta próxima eleição. O duas vezes ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado estadual, fazia parte de uma relação de possíveis candidatos à Câmara Federal que poderiam ser considerados entre os com mais chances de chegarem lá. Na nota, Jesualdo Pires afirma que optou por se manter distante das urnas, ao menos por enquanto, por retomar sua carreira profissional e por querer se dedicar muito mais à família. Não deu qualquer outro tom às informações que divulgou. O que se comenta nos bastidores é que ele fica mesmo de fora do pleito estadual e federal, mas que estará de volta quando da disputa pela Prefeitura da sua cidade, onde pretenderia retornar para continuar o trabalho que iniciou e que o colocou como um dos melhores prefeitos da história de Rondônia. Correto, cumpridor de sua palavra, Jesualdo é elogiado por seus amigos, mas também por eventuais adversários políticos. Vai fazer falta, no rol dos bons nomes que querem chegar à Câmara Federal.

O PAC NÃO MORREU, AO MENOS EM RONDÔNIA! GOVERNO DO ESTADO CONSEGUE DESTRAVAR VERBAS E OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO ANDAM

Alguém aí lembra daquele gigantesco projeto federal chamado “Programa de Aceleração do Crescimento”, apelidado de PAC? Embora ele pareça ter sido morto e sepultado, a verdade é que há ainda muitas obras oriundas do programa, que foram iniciadas e jamais terminadas e que, agora, podem se tornar realidade, finalmente! Desde 2019, o governador Marcos Rocha tem conseguido, o que o governo chama de “destravar” todo o contexto burocrático que envolve o PAC e já teria conseguido fazê-lo para a liberação de pelo menos 29 milhões de reais, para execução principalmente de serviços de saneamento. São obras referentes à implantação e melhorias no sistema de abastecimento de água em Porto Velho, Jaru, Ji-Paraná e distrito de União Bandeirantes e abrangem, ainda, o início da implantação de rede coletora e tratamento de esgoto sanitário em Jaru e Ji-Paraná. O coronel Erasmo Meireles, diretor do Deosp, o órgão responsável pelas obras do Estado, comemora a liberação dos recursos. Ele lembra que tais serviços representam o acesso à rede de esgoto e à água tratada, na luta para amenizar estes dois graves problemas de Rondônia. O governador Marcos Rocha, disse que a retomada de obras paradas transformou-se em prioridade, pois a conclusão dos trabalhos representa a efetividade da entrega de políticas públicas que beneficiem a população. “O Governo trabalha em obras paradas há muitos anos. É preciso fazer todo o possível para a população, que precisa ver os serviços concluídos e cumprindo suas finalidades. São essas obras estruturantes que vão garantir o desenvolvimento do Estado’’, sublinha. Os trabalhos na Capital incluem também a construção de uma adutora, que já tem mais de 70 por cento do total do trabalho concluído. Já foram investidos mais de 3 milhões e 700 mil, desde o recomeço da obra, em janeiro deste ano e serão gastos mais 13 milhões para sua conclusão. Outra obra executada em Porto Velho é a de ampliação da Estação de Tratamento de Água – ETA de 600 para 1000 litros por segundo. Reiniciada há pouco, 15 por cento da obra estão executados. Só para este trabalho, o será de mais de 60 milhões de reais, dos quais 32 milhões de recursos federais e outros 28 milhões de verbas do Estado. Pelo menos em Rondônia, o PAC não morreu!

ASSASSINO QUE MATOU JOVEM E OS PAIS DELE DE FORMA FRIA E COVARDE, TEM QUE APODRECER NA CADEIA

Tomara que, finalmente, a face mais dura da Justiça brasileira caia sobre um assassino frio, covarde, representante do pior do que nossa sociedade apresenta. Finalmente, depois de três anos em que matou os pais e o então jovem ator Rafael Miguel, apenas porque não concordava com o namoro do menino com sua filha, Paulo Cupertino foi preso. Esse assassino brutal conseguiu viver três anos em várias cidades do Brasil, inclusive sendo ajudado por outros como ele, depois de cometer um dos mais assustadores crimes que as páginas policiais registraram nos últimos anos. Os pais queriam demonstrar que formavam uma família decente, de gente do bem e que o namoro do seu filho com a filha de Cupertino seria algo positivo. O facínora aceitou receber a visita do pretende à sua filha em sua casa. Mas, friamente, preparou uma cilada. Quando a família chegou no local, toda alegre porque poderia resolver um problema do jovem casal, apenas pelo diálogo, o assassino do terror já apareceu atirando. Disparou mais de uma dúzia de tiros, alguns à queima-roupa, mantando todas as suas três vítimas, num crime brutal, covarde e premeditado, sem qualquer explicação e sem lógica alguma. Depois, como todos os criminosos ferozes como ele, fugiu e viveu escondido, com identidades falsas, até esta semana. O que se espera é que sobre este facínora, não haja complacência e nem discursos de direitos humanos. Que ele receba o pior peso da lei e que apodreça atrás das grades. Ele é como tantos outras feras psicopatas, que não merecem viver em sociedade.

PASSARELAS SOBRE A BR 364, EM PORTO VELHO: PARTE DOS RECURSOS JÁ ESTÃO EMPANHADOS E OBRAS VÃO COMEÇAR

O dinheiro chegou! Ainda é pouco, mas ao menos chegou! Os recursos necessários para a construção de seis passarelas na BR 364, no trecho dentro da área de Porto Velho, totalizam algo em torno de 6 milhões de reais. A emenda é de bancada é de autoria da deputada federal Mariana Carvalho. Todo o projeto previa que as passarelas já deveriam estar prontas há muito tempo. Contudo, como sempre acontece em obras públicas neste país do desrespeito com a população, a empresa contratada não deu conta do serviço com os mesmos custos contratados, novos acordos tiveram que ser fechados e, só agora, o Dnit recebeu a primeira parte do dinheiro previsto para a construção. Com o que já está empenhado (algo em torno de 1 milhão e 600 mil reais), seria possível construir apenas uma passarela e meia. Agora, o gabinete de Mariana está batalhando junto ao Ministério da Infraestrutura, para que o restante dos recursos sejam liberados o mais rápido possível, para que a meia dúzia de passarelas sejam concluídas ainda neste segundo semestre. A equipe do Dnit só aguarda os últimos trâmites burocráticos para que as obras sejam iniciadas. O próprio prefeito Hildon Chaves tem reconhecido que a deputada Mariana Carvalho tem se notabilizado como a parlamentar que mais recursos federais conseguiu entregar para Porto Velho, durante seus mandatos. Os recursos para as passarelas são apenas mais um exemplo disso.

ATESTADOS MÉDICOS FALSOS: AÇÃO CRIMINOSA QUE ASSUSTA O PAÍS, JÁ CHEGOU TAMBÉM A RONDÔNIA

No programa Papo de Redação, com os Dinossauros, o presidente do Conselho Federal de Medicina (participante ativo de um dos programas de maior sucesso na TV rondoniense), o médico Hiran Gallo fez uma grave denúncia. Segundo ele, até 70 por cento dos atestados médicos apresentados no país, são falsos. Ele isentou os seus colegas médicos pelo crime, afirmando que os casos são de organizações criminosas que falsificam os nomes e registros no CMR dos profissionais para vender atestados falsificados. Gallo afirmou que o CFM já está tomando medidas para combater essa vergonhosa situação. Por coincidência, nesta segunda-feira, 48 horas depois da denúncia do presidente do CFM, a polícia civil atuou contra uma organização criminosa acusada de falsificar laudos médicos, beneficiando mototaxistas, em processos de concessão de renovação para atuar no transporte de passageiros. Uma funcionária de uma Policlínica e outros quatro suspeitos de venderem laudos falsos, já identificados, vão responder por estelionato, falsificação de documento público, corrupção passiva e associação criminosa. Em nível nacional, conseguir laudos médicos falsos, identidade falsa e até habilitação falsa, é algo muito fácil. Em São Paulo, compra-se tudo isso nas ruas. Basta ir na praça da Sé, apenas como um exemplo.

PERGUNTINHA

O que você acha da atitude do ex-ministro e ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, em convidar embaixadores de vários países para estarem presentes à posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro do ano que vem?