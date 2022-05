A Polícia Militar (PM) recuperou objetos furtados de uma lanchonete no bairro Jardim Eldorado, e prendeu envolvidos no crime, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem Extra de Rondônia, a guarnição reforço tomou conhecimento de um crime de furto em um comércio, e em patrulhamento identificou e prendeu um suspeito de posse de vários objetos de procedência duvidosa.

Durante o registro da ocorrência a polícia chegou numa casa na Travessa D, no bairro Bela Vista, onde com autorização do proprietário revistou o imóvel e encontrou outros objetos todos oriundos de um comércio que havia sido furtado na noite anterior no bairro Jardim Eldorado.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados as autoridades de plantão.