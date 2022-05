O Porto Velho Miners Basquete, se consagra campeão do CIP – Copa Interclubes de Porto Velho, e garante vaga para representar o município de Porto Velho no JIR – Jogos Intermunicipais de Rondônia.

A Copa teve como seletiva realizada pela SEMES, no formato quadrangular, onde as quatro equipes se enfrentam e as duas melhores fazem a final.

O Porto Velho Miners, realizou as três partidas eliminatórias e a final no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva – DUDU.

Seletiva

Miners 84 x 37 As Nações

Miners 73 x 55 Al Basquete

Miners 86 x 44 Avabro

Final

Miners 90 x 62 Avabro

A final teve revanche para os veteranos da Avabro, pois, no dia anterior foi derrota pela Equipe do Miners, mesmo com a experiência dos “quarentões” do Avabro, não conseguiram segurar o entrosamento que a equipe do Miners vem consolidando.

Foi um jogo disputado nos dois primeiros quartos da partida, e depois de uns ajustes no intervalo e a torcida do Porto Velho Miners presente na arquibancada, a equipe voltou com mais empenho e concentração, podendo assim sair com a vitória invicta da Copa.

A equipe campeã teve os seguintes jogadores e treinador:

Técnico: Prof. HEITOR DE OLIVERA NETO

Jogadores:

05 GABRIEL CARVALHO VIEIRA

06 ANDRÉ LINCOLN NGUEIRA DE ALMEIDA

07 VLADIR LIMA DE CARVALHO

09 RODRIGO SARMENTO REZENDE

08 JAIR CLÁUDIO CARVALHO DE JESUS

10 HEITOR JÚNIOR DE OLIVEIRA

11 MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA

12 ALISSON GILMAR MACEDO DE MENEZES

13 WILSON VEDANA JUNIOR

14 MATHEUS ALVES DE SOUZA GUERRA

15 JORGE MONTERO ESPOZ

23 CLEITON MONTE DO NASCIMENTO