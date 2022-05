Doze agroindústrias familiares da região Cone Sul do Estado irão participar da 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, representando os municípios de Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras.

Os expositores serão dos ramos de panificação, doces, condimentos, mel, embutidos, defumados, café, compotas e derivados do leite.

Os produtores foram selecionados pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, onde realizaram as inscrições. A seleção levou em conta a certificação junto aos órgãos competentes.

A gerente de Agroindústria da Seagri, Cristiane Teixeira de Souza destaca o objetivo da equipe de coordenação deste pavilhão durante a feira. “Nossa finalidade é fazer com que os visitantes da 9ª Rondônia Rural Show conheçam os produtos que temos no Estado e que o produtor tenha a vivência de comercializar, trocar experiências e informações. Temos exemplos de negócios que foram feitos com empresas de outros Estados, especializadas, por exemplo, no melhoramento de embalagens”.

Ainda segundo Cristiane, a organização dará apoio aos produtores. “Em relação à hospedagem, neste ano, de acordo com o edital do Pavilhão de Agroindústria, não havia o compromisso de ofertar, mas em virtude de não termos hotéis disponíveis na cidade, o Centro de Treinamento da Emater – Center, entrou em parceria com a Seagri e disponibilizou vagas para alguns inscritos. Ainda, colocaremos à disposição um ônibus da Emater para o translado dos expositores até a feira, além do espaço e estande para a exposição serem gratuitos”, finalizou Cristiane.

Sendo a maior feira do agronegócio da região Norte, e uma das mais expressivas do país, a Rondônia Rural Show Internacional, será realizada entre 23 e 28 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, na cidade de Ji-Paraná.

PARTICIPANTES

A produtora de pães, bolachas e massa, Ivone Wagner, revela suas expectativas para a feira. ”A expectativa pós pandemia é que o público volte a crescer, que esta edição, assim como as anteriores, tenha um excelente público. A cada edição eu dobro a produção e as vendas. Neste ano, como terá dois dias a mais, vou triplicar a minha fabricação. A esperança é grande para a realização de novos negócios para o futuro e fazer outros contatos. Eu participei de todas as edições da Rondônia Rural Show”, revelou Ivone.

“Estou com muita saudade desta feira, é um evento incrível. A Rondônia Rural Show é um espaço para mostrarmos o que Rondônia tem de melhor, o que é produzido aqui, o nosso potencial. Muita gente ainda não sabe o que o Estado tem de melhor,” diz o apicultor Virgílio Possebom, participante de sete edições da feira.

Trabalhando na produção de embutidos, defumados, pães e doces, por meio da agricultura familiar, o casal Anna Paula e Valdir Primão, afirma que já estava sentindo falta de participar da feira. “Estávamos sentindo muita falta, participamos de várias edições. Dá sempre um up nas vendas, lá o que levar vende. Às vezes, pessoas de dentro do Estado não conhecem o que produzimos aqui, os produtos maravilhosos que as agroindústrias fazem, temos produtores que exportam sua fabricação para o Brasil inteiro”, explica Valdir.