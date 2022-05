F.E.C., foi preso na noite de terça-feira, 17, por policiais militares por suspeita de tráfico de drogas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida 1513, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando os militares observaram dois homens conversando no portão de uma casa e um deles pegou algo e saiu rapidamente, fato que chamou a atenção dos PMs.

Com isso, o rapaz que havia ficado no portão foi abordado e após alguns minutos de conversa o suspeito confessou que comercializa entorpecente em sua casa para complementar a renda familiar.

Com isso, com autorização do proprietário, os militares fizeram revista no imóvel e encontraram certa quantia de drogas, dinheiro, entre outros objetos.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde ocorrência foi registrada.